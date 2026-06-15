Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3, 15 giugno 2026

Filorosso è il programma di approfondimento in onda per tutta l’estate su Rai 3, il lunedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 15 giugno 2026.

Anticipazioni e ospiti

La nuova edizione si presenta con una importante novità: alla conduzione approda Antonino Monteleone, volto del giornalismo d’inchiesta televisivo. Con lui, Adele Grossi, anchorwoman di RaiNews24. Il pubblico di “Filorosso” sarà accompagnato in un viaggio tra i principali fatti della settimana, con servizi, reportage, inchieste, ospiti in studio e collegamenti dal territorio.

In questa prima puntata, per la prima volta in tv dopo le polemiche suscitate dalle sue recenti dichiarazioni sul conflitto israelo-palestinese, ci sarà lo scrittore Erri De Luca. Tra le novità della stagione debutta inoltre lo “Spazio Podcast”, un vero e proprio ring delle idee: ogni settimana due opinionisti, protagonisti della vita pubblica e culturale del Paese, portatori di posizioni opposte, si confronteranno su uno dei temi più caldi dell’attualità. Tra gli ospiti della puntata anche l’editorialista del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, e il direttore de “Il Giornale”, Tommaso Cerno. Infine, ampio spazio alla cronaca con gli ultimi sviluppi sul caso Garlasco. In studio interverranno gli avvocati Antonio De Rensis e Angela Taccia, la giornalista Ilenia Petracalvina e la criminologa Flaminia Bolzan.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – lunedì 15 giugno 2026 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Filorosso è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.