The Enforcer: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 3 agosto 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Enforcer, film del 2022 diretto da Richard Hughes. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Appena uscito di prigione, uno scagnozzo della malavita di Miami, Cuda, torna al servizio del suo capo, Estelle, che ora lo fa lavorare assieme ad un partner esperto di combattimenti illegali, Stray. Non riuscendo a ristabilire un legame con la figlia sedicenne Lola e l’ex fidanzata, Cuda trasferisce il suo affetto paterno ad una minorenne in fuga, Billie, che decide di aiutare regalandole dei soldi ed un posto per dormire. Quando inaspettatamente Billie viene rapita e resa schiava del sesso da una rete clandestina che si scopre essere vicina ad Estelle, Cuda sarà pronto a tutto pur di aiutarla, anche a costo di opporsi al suo capo.

The Enforcer: il cast

Abbiamo visto la trama di The Enforcer, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Antonio Banderas: Cuda

Kate Bosworth: Estelle

Mojean Aria: Stray

Alexis Ren: Lexus

Zolee Griggs: Billie

2 Chainz: Freddie

Mark Smith: Doom

Luke Bouchier: Paycheck

Aaron Cohen: Joe

Kostas Sommer: Ronnie Fedec

Christos Vasilopoulos: Silvio

Kika Georgiou: Medina

Natalie Burn: Olivia

Vivian Milkova: Lola

Streaming e tv

Dove vedere The Enforcer in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 3 agosto 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.