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The Enforcer: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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The Enforcer: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 3 agosto 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Enforcer, film del 2022 diretto da Richard Hughes. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Appena uscito di prigione, uno scagnozzo della malavita di Miami, Cuda, torna al servizio del suo capo, Estelle, che ora lo fa lavorare assieme ad un partner esperto di combattimenti illegali, Stray. Non riuscendo a ristabilire un legame con la figlia sedicenne Lola e l’ex fidanzata, Cuda trasferisce il suo affetto paterno ad una minorenne in fuga, Billie, che decide di aiutare regalandole dei soldi ed un posto per dormire. Quando inaspettatamente Billie viene rapita e resa schiava del sesso da una rete clandestina che si scopre essere vicina ad Estelle, Cuda sarà pronto a tutto pur di aiutarla, anche a costo di opporsi al suo capo.

The Enforcer: il cast

Abbiamo visto la trama di The Enforcer, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Antonio Banderas: Cuda
  • Kate Bosworth: Estelle
  • Mojean Aria: Stray
  • Alexis Ren: Lexus
  • Zolee Griggs: Billie
  • 2 Chainz: Freddie
  • Mark Smith: Doom
  • Luke Bouchier: Paycheck
  • Aaron Cohen: Joe
  • Kostas Sommer: Ronnie Fedec
  • Christos Vasilopoulos: Silvio
  • Kika Georgiou: Medina
  • Natalie Burn: Olivia
  • Vivian Milkova: Lola

Streaming e tv

Dove vedere The Enforcer in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 3 agosto 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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