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Noos – L’avventura della conoscenza: anticipazioni, ospiti e streaming

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Noos – L’avventura della conoscenza: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, domenica 2 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Noos – L’avventura della conoscenza, la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza condotta da Alberto Angela. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Cosa avviene nel nostro organismo quando percepiamo un pericolo? Come fa il cervello a riconoscerne uno? L’argomento di copertina di “Noos” è la paura. A spiegarne il funzionamento Giorgio Vallortigara, neuroscienziato cognitivo dell’Università di Trento, che illustra cosa succede nel cervello e nel corpo quando qualcosa ci spaventa. Parlando di paura, inevitabile anche il tema del coraggio, considerato la sua forza opposta. Un impulso che spinge a superare l’ignoto, come dimostrano coloro che scelgono gli sport estremi, ben consapevoli del rischio.

L’approfondimento vede protagonista Hervé Barmasse, alpinista, guida alpina ed esploratore che racconta ad Alberto Angela come gestisce la paura e come ha sviluppato la capacità di comprendere i propri limiti nel confronto diretto con la natura. A seguire: può un film campione di incassi come “Buen Camino” di Checco Zalone, influenzare positivamente i dati della prevenzione medica? È ciò che ha riscontrato nell’ultimo anno la Società Italiana di Urologia (SIU) che indica come l’ironia si sia trasformata in uno strumento di potente prevenzione facendo registrare un significativo aumento nel Paese di controlli e visite urologiche.

E ancora: con Elisabetta Bernardi si parla di sana alimentazione e del ruolo che svolge lo zucchero nel nostro organismo mentre con il prof. Dario Bressanini il tema è la conservazione e il consumo delle uova. In studio poi l’astrofisica Edwige Pezzulli con nuove curiosità sull’universo ed Emmanuele Jannini che spiega le disfunzioni sessuali. Immancabile la rubrica di Carlo Lucarelli che questa settimana racconta la storia del serial killer Ed Gein, l’uomo che ha ispirato film come “Psycho” e “Il Silenzio degli Innocenti”.

Torna Dario Fabbri con interessanti analisi politiche. Mentre con l’astrofisico Luca Perri si scopre che, nei circuiti motociclistici della Superbike, vengono sviluppate le tecnologie di sicurezza poi trasferite alle moto di serie per salvare vite umane. Restando in tema di sicurezza stradale, il professor Luciano Floridi analizza gli aspetti più controversi legati all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nei sistemi di controllo video.

E ancora, spazio alla paleontologia con un interessante racconto di Alessandro Chiarenza sui dinosauri che vissero sul territorio italiano. Infine, le cellule staminali e l’utilizzo che se ne fa nella cura di diverse patologie.  In medicina vengono impiegate per curare tessuti lesi o malattie – come in oculistica, ortopedia per artrosi e tendini, e per le leucemie – e se prelevate dal paziente stesso, azzerano il rischio di rigetto rispetto ai trapianti tradizionali.

Streaming e tv

Dove vedere Noos – L’avventura della conoscenza in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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