Due settimane per innamorarsi: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 1 agosto 2026, alle ore 21,20 su Due settimane per innamorarsi (Two Weeks Notice), film del 2002 diretto da Marc Lawrence. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

New York. George Wade, imprenditore affascinante e favolosamente ricco, ha bisogno di un nuovo avvocato per l’azienda che gestisce insieme al fratello Howard, la Wade Corporation. George è solito assumere belle avvocatesse con scarso talento, che immancabilmente seduce e che inevitabilmente combinano qualche guaio, concedendogli il pretesto di sostituirle. Howard, preoccupato per le sorti di un importante progetto edilizio nell’area di Coney Island, gli impone l’assunzione di un legale competente.

Lucy Kelson, brillante avvocatessa ambientalista laureata ad Harvard, si presenta a George intenzionata a impedire che la costruzione della serie di condomini della Wade Corporation comporti la demolizione del Community Center di Coney Island.

George la assume e Lucy diventa quasi la sua balia, consultata su tutto, anche nel cuore della notte, dalle cravatte da abbinare, alla carta da lettere aziendale, alle clausole del divorzio. Quando George, con una pretesa emergenza, rivelatasi un semplice imbarazzo sull’abbigliamento da indossare a un evento televisivo, la costringe ad abbandonare il suo ruolo di damigella al matrimonio di una sua amica, Lucy, stressata e con un’ulcera che la tormenta, si licenzia. Tuttavia, grazie alla sua influenza, George riesce a impedire che la donna venga assunta altrove. Da parte sua, Lucy cerca di farsi licenziare assumendo un atteggiamento irriguardoso al lavoro.

Due settimane per innamorarsi: il cast

Abbiamo visto la trama di Due settimane per innamorarsi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sandra Bullock: Lucy Kelson

Hugh Grant: George Wade

Alicia Witt: June Carver

Dana Ivey: Ruth Kelson

Robert Klein: Larry Kelson

Heather Burns: Meryl Brooks

David Haig: Howard Wade

Dorian Missick: Tony

Charlotte Maier: Helen Wade

Jason Antoon: Norman

Donald Trump: se stesso

Norah Jones: se stessa

Streaming e tv

Dove vedere Due settimane per innamorarsi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 1 agosto 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.