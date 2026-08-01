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Per un pugno di dollari: tutto quello che sappiamo del film su Rai 3

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Per un pugno di dollari: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, sabato 1 agosto 2026, va in onda Per un pugno di dollari su Rai 3. Il film ha segnato una fetta della storia del cinema ed è il primo della trilogia del dollaro diretta da Sergio Leone. Il protagonista è Clint Eastwood. La pellicola, che rappresenta appieno il genere western, è uscito nel 1964 ed è seguito da Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto, il cattivo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Partiamo dalla trama. Per un pugno di dollari racconta di un tale Joe che arriva in una cittadina, San Miguel, dove trova un locandiere, Silvanito, che racconta della faida tra le due famiglie locali per il controllo della città. Da un lato ci sono i fratelli Ramon, Esteban e Benito Rojo, dall’altra lo sceriffo John Baxter. Joe a quel punto sceglie di giocare d’astuzia e propone ad entrambe le fazioni il proprio aiuto. Il suo obiettivo è che le due bande si facciano guerra a vicenda arrivando ad uno scontro perché, si sa, tra i due litiganti il terzo gode. Così con questo escamotage Joe cerca anche di racimolare qualche moneta in più che non guasta.

Per un pugno di dollari: il cast del film

Adesso che abbiamo raccontato sommariamente la trama, possiamo passare al ricchissimo cast del film. Per un pugno di dollari ha come protagonista Clint Eastwood che interpreta l’impavido Joe. Di seguito vediamo attori e personaggi:

  • Clint Eastwood: Joe
  • Marianne Koch: Marisol
  • Gian Maria Volonté: Ramón Rojo
  • Wolfgang Lukschy: John Baxter
  • Sieghardt Rupp: Esteban Rojo
  • Joseph Egger: Piripero
  • Antonio Prieto: don Benito Rojo
  • José Calvo: Silvanito
  • Margarita Lozano: Consuelo Baxter
  • Daniel Martín: Josè
  • Benito Stefanelli: Rubio
  • Mario Brega: Chico
  • Bruno Carotenuto: Antonio Baxter
  • Aldo Sambrell: Manolo
  • Edmondo Tieghi: soldato messicano

Streaming e TV

Dove vedere Per un pugno di dollari in diretta TV e live streaming? Il film va in onda in prima serata su Rai 3 sabato 1 agosto 2026. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 3 del telecomando dalle ore 21:20. Se invece vi interessa seguire la diretta streaming potete accedere a RaiPlay, la piattaforma che consente di seguire tutto ciò che passa in TV. Come funziona? Basta effettuare la registrazione anche via social tramite desktop o app, dopodiché selezionare il programma o il canale che più vi interessa.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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