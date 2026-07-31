À l’ancienne – Come una volta: trama e cast del film in onda su Rai 3

À l’ancienne – Come una volta è il film in onda questa sera, 31 luglio 2026, alle ore 21.20 su Rai 3. Si tratta di una commedia francese del 2024 diretta da Hervé Mimran. Scopriamo tutte le informazioni, come la trama e il cast.

Trama e cast

Due amici di vecchia data vivono su un’isola della Bretagna e scoprono che uno dei residenti ha vinto alla lotteria nazionale. Decidono di cercarlo per ottenere una parte del premio, ma scoprono che è morto con il biglietto vincente in mano. Insieme al resto del villaggio, organizzano una truffa per riscuotere la vincita al suo posto. Un film che mescola amicizia, avidità e inganni in una piccola comunità isolata. Nel cast attori noti come Didier Bourdon, Gérard Darmon, Paloma Coquant, Chantal Lauby.

Streaming e tv

Appuntamento con À l’ancienne – Come una volta questa sera, 31 luglio 2026, alle ore 21.20 su Rai 3. Anche in streaming e on demand su Rai Play.