L’erede: anticipazioni (trama e cast) e streaming della puntata, 31 luglio

Questa sera, venerdì 31 luglio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in prima serata L’erede, la serie tv turca drammatica/sentimentale diretta da Deniz Celebi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Yildiz affronta il padre, che la costringe a una scelta brutale: per ottenere il perdono dovrà uccidere Serhat o pagare con il proprio sangue. Intanto Akif incontra l’intermediario interessato ai reperti, si presenta con un falso nome e si spaccia per il fratello: Serhat.

Yildiz deve fare i conti con il terribile compito affidatole da suo padre: uccidere Serhat, o morire. Si reca in un posto isolato, ma viene raggiunta da Serhat. Se in un primo momento la donna punta la pistola, la sua decisione finale è quella di togliersi la vita, ma Serhat la ferma in tempo. Sultan punisce Yusuf per aver trasgredito al suo ordine di uccidere Sevde. Il ragazzo non potrà mai più rivolgere la parola alla donna che ama, né avvicinarsi a lei. Se non obbedirà a questo ordine, Hatçik verrà mandata in un villaggio lontano e data in sposa a qualcun altro. Al confine è attivo un mercato illegale di reperti archeologici rubati e messi sul mercato nero, si dice dal Capo Serhat, ma non è altri che Akif con il volto coperto che si presenta con il nome del fratello. Gli uomini del vero Serhat organizzano un’imboscata per sgominare la banda e recuperare i reperti, ma i contrabbandieri riescono a scappare.

Melek arriva alla villa di Sultan e viene accolta dalla famiglia. Aiuta con la preparazione delle conserve per l’inverno fino a quando non ha uno scontro con Yildiz. Nel frattempo, la situazione precipita quando la gendarmeria scopre un deposito contenente presunti reperti storici illegali. A seguito di questa scoperta, Serhat viene accusato di traffico di opere d’arte. L’accusa porta al suo arresto e al trasferimento in caserma, generando un forte shock all’interno della famiglia e tra i suoi sostenitori. La comunità si raduna davanti alla villa e alla caserma, cercando risposte e mostrando solidarietà. All’interno del gruppo iniziano a emergere sospetti di un possibile complotto. Nonostante l’arresto, Serhat mantiene un atteggiamento fermo e invita tutti alla calma, sottolineando la necessità di affidarsi alla giustizia. Serhat rimane in custodia con accuse gravi e Hilmi prende in mano il caso. Nel frattempo, sia Melek che Yildiz sono determinate ad andare a trovare Serhat…

L’erede: il cast

Abbiamo visto la trama de L’erede, ma qual è il cast completo della serie tv? Tra gli attori principali: Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci e Mazlum Cimen.

Streaming e tv

Dove vedere L’erede in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – venerdì 31 luglio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.