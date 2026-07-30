Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 30 luglio 2026

Questa sera, giovedì 30 luglio 2026, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 30 luglio 2026, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

In apertura, l’intervista al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Nel corso della serata, spazio anche ai disagi dell’estate italiana, tra l’emergenza caldo e il caro carburanti. Infine, la testimonianza in diretta di Leonardo Bove, il ragazzo rimasto gravemente ferito nel tragico rogo di Crans-Montana, tornato a casa dopo sette mesi in ospedale.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, giovedì 30 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.