Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:34
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Kilimangiaro Estate: anticipazioni, ospiti e argomenti della puntata di oggi, 30 luglio

Immagine di copertina
AGF
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Kilimangiaro Estate: anticipazioni, ospiti e argomenti della puntata di oggi, 30 luglio

Questa sera, giovedì 30 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Kilimangiaro Estate, il programma di Rai Cultura condotto da Camila Raznovich. Un viaggio che abbandona lo studio televisivo per abbracciare il mondo reale, fatto di città, persone, storie e paesaggi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Dagli abissi oceanici alle città d’arte, passando per il viaggio come scelta di vita e l’arte della natura: è questo il percorso del secondo appuntamento di “Kilimangiaro Estate”. La prima tappa conduce il pubblico ai confini dell’esplorazione insieme al biologo marino Roberto Danovaro e all’astrofisico Luca Perri. Partendo dal libro “Abissi”, Danovaro racconterà come le profondità dell’oceano restino ancora oggi uno degli ambienti meno conosciuti del pianeta, custodi di forme di vita sorprendenti e di risorse preziose. Perri allargherà lo sguardo alla conquista dello spazio, mettendo a confronto le sfide scientifiche e geopolitiche che accomunano l’esplorazione degli abissi e dell’universo: dai cavi sottomarini alle reti satellitari, fino alla ricerca di nuove risorse e alle possibili forme di vita oltre la Terra.

Il viaggio prosegue con Gianluca Gotto, che ha trasformato il viaggio in una scelta di vita e in una filosofia dell’esistenza. Lo scrittore presenterà in anteprima a “Kilimangiaro Estate” il suo nuovo romanzo, “Ci basterà mangiare il vento”, una storia ambientata tra Singapore e Torino che racconta il percorso di un uomo alla scoperta del valore dell’imprevedibilità, dei legami e delle emozioni.

Spazio poi a uno dei temi più attuali del turismo contemporaneo: l’overtourism. L’urbanista Elena Granata e la scrittrice Arianna Porcelli Safonov si confronteranno sulle trasformazioni che stanno interessando le grandi città d’arte europee, sempre più segnate dal sovraffollamento turistico e dalla diffusione degli affitti brevi. Partendo dal caso di Barcellona, Granata rifletterà sulla necessità di restituire spazio e centralità ai residenti, mentre Porcelli Safonov offrirà il suo punto di vista sul rapporto tra città, natura e nuovi modi di viaggiare, anche attraverso l’esperienza di Transumansia, lo spettacolo itinerante che unisce teatro e cammino.

Che cosa accomuna le cicale che emergono in perfetta sincronia in Nord America e l’ingegno umano? A rispondere sarà Giorgio Volpi, chimico, naturalista, divulgatore scientifico e scrittore, protagonista dell’ultima tappa del viaggio di “Kilimangiaro Estate”. Presenterà il suo libro “Non siamo gli unici”. L’arte segreta della natura, mostrando come arte, scienza e tecnica non siano una prerogativa dell’uomo, ma trovino sorprendenti espressioni anche nel mondo naturale.

Streaming e tv

Dove vedere Kilimangiaro Estate in diretta tv e in streaming? Appuntamento questa sera, giovedì 30 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 30 luglio 2026
TV / Doc – Nelle tue mani 3 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata (replica)
TV / Ascolti tv mercoledì 29 luglio: Gifted, Temptation Island
Ti potrebbe interessare
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 30 luglio 2026
TV / Doc – Nelle tue mani 3 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata (replica)
TV / Ascolti tv mercoledì 29 luglio: Gifted, Temptation Island
TV / Temptation Island (Estate 2026) streaming e diretta tv: dove vedere l’ultima puntata
TV / Trappola di cristallo: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Temptation Island (Estate 2026): le anticipazioni e coppie dell’ultima puntata
TV / Un giorno in pretura: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi, 29 luglio
TV / Gifted – Il dono del talento: trama, cast, curiosità e streaming del film
TV / Ascolti tv martedì 28 luglio: Il giovane Montalbano, Temptation Island, Bastardi senza gloria
TV / Lo chiamavano Bulldozer: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca