Kilimangiaro Estate: anticipazioni, ospiti e argomenti della puntata di oggi, 30 luglio

Questa sera, giovedì 30 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Kilimangiaro Estate, il programma di Rai Cultura condotto da Camila Raznovich. Un viaggio che abbandona lo studio televisivo per abbracciare il mondo reale, fatto di città, persone, storie e paesaggi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Dagli abissi oceanici alle città d’arte, passando per il viaggio come scelta di vita e l’arte della natura: è questo il percorso del secondo appuntamento di “Kilimangiaro Estate”. La prima tappa conduce il pubblico ai confini dell’esplorazione insieme al biologo marino Roberto Danovaro e all’astrofisico Luca Perri. Partendo dal libro “Abissi”, Danovaro racconterà come le profondità dell’oceano restino ancora oggi uno degli ambienti meno conosciuti del pianeta, custodi di forme di vita sorprendenti e di risorse preziose. Perri allargherà lo sguardo alla conquista dello spazio, mettendo a confronto le sfide scientifiche e geopolitiche che accomunano l’esplorazione degli abissi e dell’universo: dai cavi sottomarini alle reti satellitari, fino alla ricerca di nuove risorse e alle possibili forme di vita oltre la Terra.

Il viaggio prosegue con Gianluca Gotto, che ha trasformato il viaggio in una scelta di vita e in una filosofia dell’esistenza. Lo scrittore presenterà in anteprima a “Kilimangiaro Estate” il suo nuovo romanzo, “Ci basterà mangiare il vento”, una storia ambientata tra Singapore e Torino che racconta il percorso di un uomo alla scoperta del valore dell’imprevedibilità, dei legami e delle emozioni.

Spazio poi a uno dei temi più attuali del turismo contemporaneo: l’overtourism. L’urbanista Elena Granata e la scrittrice Arianna Porcelli Safonov si confronteranno sulle trasformazioni che stanno interessando le grandi città d’arte europee, sempre più segnate dal sovraffollamento turistico e dalla diffusione degli affitti brevi. Partendo dal caso di Barcellona, Granata rifletterà sulla necessità di restituire spazio e centralità ai residenti, mentre Porcelli Safonov offrirà il suo punto di vista sul rapporto tra città, natura e nuovi modi di viaggiare, anche attraverso l’esperienza di Transumansia, lo spettacolo itinerante che unisce teatro e cammino.

Che cosa accomuna le cicale che emergono in perfetta sincronia in Nord America e l’ingegno umano? A rispondere sarà Giorgio Volpi, chimico, naturalista, divulgatore scientifico e scrittore, protagonista dell’ultima tappa del viaggio di “Kilimangiaro Estate”. Presenterà il suo libro “Non siamo gli unici”. L’arte segreta della natura, mostrando come arte, scienza e tecnica non siano una prerogativa dell’uomo, ma trovino sorprendenti espressioni anche nel mondo naturale.

Streaming e tv

Dove vedere Kilimangiaro Estate in diretta tv e in streaming? Appuntamento questa sera, giovedì 30 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3. Anche in streaming e on demand su Rai Play.