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Doc – Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata (replica)

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Doc – Nelle tue mani 3: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, giovedì 30 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la terza puntata di Doc – Nelle tue mani 3, la terza stagione della serie tv con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, medico del Policlinico Ambrosiano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio di stasera, Andrea Fanti riesce a recuperare un altro ricordo che lo sconvolge, ma fa fatica a credere che possa corrispondere al vero. Così, prende un’importante decisione. Chiede a Enrico di sospendere la terapia. In reparto la situazione è caotica. Da una parte c’è Rita, una giovane donna che rifiuta la chemioterapia e poi c’è una paziente che la squadra di Andrea Fanti conosce molto bene.

Nel secondo episodio della terza puntata di Doc 3, per Andrea Fanti è un momento di profonda crisi. I ricordi che ha recuperato hanno causato il crollo di tutte le certezze che aveva sul suo passato. Nonostante sia la fase più buia della sua vita, Doc intende andare fino in fondo. Trascina Giulia nella sua ricerca della verità, ma anche la dottoressa Giordano sta vivendo un momento difficile perché ha scoperto che la sua storia d’amore con Andrea Fanti era basata su una bugia. Intanto, all’Ambrosiano arriva Angelo, un paziente che come Andrea Fanti sembra avere problemi legati al suo passato. Martina, prendendosi cura di lui, dovrà dare prova di tutto il suo talento.

Doc – Nelle tue mani 3: il cast

Abbiamo visto la trama di Doc – Nelle tue mani 3, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Luca Argentero: Andre Fanti
  • Matilde Gioli: Giulia Giordano
  • Pierpaolo Spollon: Riccardo Bonvegna
  • Sara Lazzaro: Agnese Tiberi
  • Giovanni Scifoni: Enrico Sandri
  • Elisa Di Eusanio: Teresa Maraldi
  • Marco Rossetti: Damiano Cesconi
  • Giacomo Giorgio: Federico Lentini
  • Laura Cravedi: Martina Cravelli
  • Elisa Wong: Lin Wang

Streaming e tv

Dove vedere Doc – Nelle tue mani 3 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in replica il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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