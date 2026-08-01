Ascolti tv venerdì 31 luglio: Tim Summer Hits, l’erede, L’ispettore Coliandro

Ascolti tv venerdì 31 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 31 luglio2026? Su Rai 1 è andato in onda Tim Summer Hits. Su Rai 2 L’Ispettore Coliandro 7. Su Rete 4 I Legnanesi. Su Canale 5 L’erede. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 31 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.