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Festival del Circo di Montecarlo 2026: tutto quello che c’è da sapere

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Festival del Circo di Montecarlo 2026: artisti, cast e streaming dell’evento

Questa sera, sabato 1 agosto 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda il Festival del Circo di Montecarlo 2026, l’evento giunto alla sua 46esima edizione. Si tratta di un’edizione particolarmente importante per il carattere celebrativo per il mondo del Circo. È stato il Principe Ranieri nel 1974 a volere nel Principato un grande festival internazionale del Circo che accogliesse una volta all’anno i migliori artisti da ogni parte del mondo.

Dalla sua scomparsa, questa eredità è stata raccolta da Sua Altezza Serenissima la Principessa Stéphanie di Monaco, che porta avanti con passione la tradizione del festival arricchendola negli anni delle tendenze più moderne apportate per esempio da artisti provenienti da Le Cirque du soleil, o creando un Campionato Junior per dare risalto alle nuove generazioni del Circo.

Per la Rai anche quest’anno la conduzione è affidata a Serena Autieri, con il commento tecnico di Alessandro Serena, divulgatore delle Arti Circensi all’Università Statale di Milano ed appartenente ad una delle più importanti dinastie circensi italiane, gli Orfei.

Al termine della serata conclusiva saranno assegnati i prestigiosi Premi Clown d’oro, d’Argento e di Bronzo, proprio come avviene per le Olimpiadi o i Mondiali di calcio, contesi da artisti che rappresentano l’eccellenza del circo mondiale nelle sue svariate discipline ivi compresa la Clownerie nella quale l’Italia ha sempre primeggiato.

Quest’anno lo show sarà arricchito da un corposo backstage per far vivere la preparazione degli artisti e, per l’occasione, da diverse immagini di repertorio riguardante i Principi di Monaco, Ranieri e Grace Kelly, concesse gentilmente da Teche rai.

Streaming e tv

Dove vedere il Festival del Circo di Montecarlo 2026 in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera – sabato 1 agosto 2026 – alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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