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Jurassic Park 3: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Jurassic Park 3: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 1 agosto 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Jurassic Park 3, film d’azione e di fantascienza statunitense del 2001 diretto da Joe Johnston, terzo capitolo del franchise iniziato con Jurassic Park e proseguito con Il mondo perduto – Jurassic Park, entrambi tratti dai romanzi di Michael Crichton. Joe Johnston sostituisce Steven Spielberg alla regia, il quale, qui in veste di produttore, lo aveva già considerato per la direzione del secondo capitolo della serie, Il mondo perduto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sono passati circa quattro anni dall’incidente di San Diego. L’opinione pubblica è a conoscenza dell’attuale esistenza di dinosauri ottenuti tramite clonazione, su Isla Sorna, ma il fallimento della precedente spedizione ha fatto sì che l’isola fosse dichiarata zona interdetta.

Il paleontologo Alan Grant, scampato al disastro del Jurassic Park, continua a lavorare alla ricerca di fossili con l’aiuto di un giovane allievo, Billy Brennan, ma i fondi per le loro ricerche sono sempre più scarsi. Tra gli ultimi macchinari da loro acquistati ce n’è uno in grado di effettuare la scansione di un fossile e di scolpirne una riproduzione tridimensionale; come esempio, Billy crea la cassa di risonanza di un Velociraptor, specie che Grant ha scoperto avere abilità comunicative e organizzative estremamente evolute, cosa che lo induce a credere che questi animali avrebbero potuto diventare la specie dominante sulla Terra se non si fossero estinti.

I due ricercatori ricevono la proposta da parte dei ricchi coniugi Paul e Amanda Kirby di sorvolare Isla Sorna, con la promessa di finanziare le attività di scavo. Grant nutre seri dubbi su questo viaggio poiché sa che è vietato avvicinarsi all’isola, ma Billy lo spinge ad accettare in virtù del lauto pagamento offerto dalla coppia.

I quattro decollano e vengono scortati da tre uomini ingaggiati per costruire segretamente un perimetro di sicurezza una volta giunti a destinazione. A Isla Sorna l’aereo inizia a scendere di quota nonostante la disapprovazione di Grant che, nel tentativo di impedire l’atterraggio, riceve un colpo alla testa e perde i sensi…

Jurassic Park 3: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Jurassic Park 3, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Sam Neill: Alan Grant
  • William H. Macy: Paul Kirby
  • Téa Leoni: Amanda Kirby
  • Alessandro Nivola: Billy Brennan
  • Trevor Morgan: Eric Kirby
  • Michael Jeter: Udesky
  • John Diehl: Cooper
  • Bruce A. Young: Nash
  • Laura Dern Ellie Sattler
  • Taylor Nichols: Mark Degler
  • Mark Harelik: Ben Hildebrand
  • Julio Oscar Mechoso: Enrique Cardoso
  • Sonia Jackson: leader del simposio
  • Bernard Zilinskas: studente
  • Rona Benson: studentessa
  • Blake Michael Bryan: Charlie Degler

Streaming e tv

Dove vedere Jurassic Park 3 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 1 agosto 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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