Ascolti tv sabato 1 agosto: Festival Circo Montecarlo, Ciao Darwin 9

Ascolti tv sabato 1 agosto 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 1 agosto2026? Su Rai 1 è andato in onda il Festival del Circo di Montecarlo. Su Rai 3 Per un pugno di dollari. Su Rete 4 Due settimane per innamorarsi. Su Canale 5 Ciao Darwin 9. Su Italia 1 Jurassic Park III. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 1 agosto 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.