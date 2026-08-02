Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della 16esima puntata

Questa sera, domenica 2 agosto 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda l’16esima puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Selim si rivolge a Rasit per sporgere denuncia contro Ceylan, ma il Commissario ha dei dubbi su quanto gli viene raccontato. Ferman è disperato e chiede a Mahir di aiutarlo a trovare Efsane. Nel frattempo, Afet e Sevde incontrano la maga Pakize, la quale comunica a Sevde una cosa che la lascerà di stucco. Gulizar si vede con Kursat e la simpatia fra i due è sempre più evidente. Ezra architetta un piano per far incontrare Mahir e Canfeza, nella speranza che possano riappacificarsi. Efsane chiede aiuto al suo ex datore di lavoro, ma l’uomo la mette di fronte a una scelta.

Ferman è sempre più determinato a ritrovare Efsane. Kürsat porta Mahir nel luogo in cui aveva nascosto la merce, ma quando arrivano non c’è più traccia di nulla. Mahir va su tutte le furie e promette al suo capo, Hasan Müdür, di risolvere al più presto la situazione. Süreya e Gülizar fanno visita a Canfeza nel suo nuovo negozio. Mentre Canfeza e Gülizar commentano insieme i video delle riprese di Capodanno, sul cellulare di Canfeza arriva una chiamata da Efsane. La ragazza, mentre è in taxi, la ringrazia per tutto quello che ha fatto per lei e le rivela di essere tornata a lavorare in un locale notturno. Per caso, Canfeza e Gülizar sentono il tassista pronunciare il nome del posto: il Blue Night. Le due decidono così di raggiungerla per convincerla a lasciare quel lavoro. Nel frattempo Inci, appostata fuori dal negozio, ha origliato tutta la conversazione. Decide quindi di organizzare un blitz della polizia nel locale. Canfeza e Gülizar finiscono in manette.

Mahir è furioso con Canfeza per la storia dell’arresto nel locale di Efsane. Proprio quando i due si stanno riappacificando arriva una telefonata di Selim sul cellulare di Canfeza. Mahir gli intima di stare alla larga da sua moglie e decide di far installare delle telecamere all’interno del negozio di Canfeza. Nel frattempo Afet parla con Ferman ed Efsane, annunciando che presto metterà a disposizione di Efsane una casa dove potrà andare a vivere, e ordina a Ferman di regalare il collier in stile indiano a Sevde. Kursat dichiara il suo amore a Gulizar, mentre Rasit promette di restituire la merce a una condizione: coonoscere Lord. Al negozio di Canfeza arriva un regalo di Selim, ma lei lo getta via e preferisce non dire nulla a Mahir, temendo che lui possa chiudere il negozio, come le ha già intimato. Ezra, dispiaciuta per la storia della falsa gravidanza di Canfeza, le confida di sperare di poter avere presto un nipotino. Sureya si fa accompagnare da Afet e da Sevde dalla Maga…

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.