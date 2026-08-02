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TV

Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi

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di Anton Filippo Ferrari
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Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi, 2 agosto

Questa sera, domenica 2 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Che ci faccio qui, il programma ideato e condotto da Domenico Iannacone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

In aggiornamento…

Streaming e tv

Dove vedere Che ci faccio qui in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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