Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3, 3 agosto 2026

Filorosso è il programma di approfondimento in onda per tutta l’estate su Rai 3, il lunedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 3 agosto 2026.

Anticipazioni e ospiti

Il caso Ceuta in Spagna, che ha riacceso il dibattito sulle politiche migratorie e sulla gestione dei flussi alle frontiere, il ricordo della strage di Bologna nel 46° anniversario, le tensioni in Val di Susa e il confronto sul ddl anti maranza saranno al centro della nuova puntata di “Filorosso”, in onda lunedì 3 agosto, alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay. Antonino Monteleone, con Adele Grossi, analizzerà i principali fatti della settimana attraverso approfondimenti, testimonianze e ospiti in studio.

Nella prima parte, con al centro i temi caldi di attualità, interverranno i giornalisti Paolo Mieli, Italo Bocchino e Antonio Padellaro. La trasmissione tornerà sul tema delle baby gang e del ddl anti maranza. Ospiti in studio saranno la deputata del Partito Democratico, Paola De Micheli, il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, il giornalista del quotidiano La Repubblica, Matteo Pucciarelli e il codirettore de “La Verità”, Massimo De Manzoni.

La puntata approfondirà inoltre gli ultimi sviluppi del caso Garlasco. Interverranno, tra gli altri, l’avvocato Antonio De Rensis, la giornalista Ilenia Petracalvina, il biologo Luciano Garofano, il biologo forense Ugo Ricci, il criminologo Simone Borile, la content creator Francesca Bugamelli, e il consulente di Andrea Sempio, Armando Palmegiani.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – lunedì 3 agosto 2026 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Filorosso è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.