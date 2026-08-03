Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 3 agosto 2026

Questa sera, lunedì 3 agosto 2026, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 3 agosto 2026, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera torna l’appuntamento con “Zona Bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro. In apertura, un’intervista al Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Nel corso della serata, spazio alla crisi migratoria a Ceuta, con un reportage dell’inviata della trasmissione dalla città autonoma spagnola al confine con il Marocco. Infine, una pagina dedicata al giallo di Garlasco.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, lunedì 3 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.