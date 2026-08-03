Chasing the Wind: tutto quello che c’è da sapere sul film
Chasing the Wind: trama, cast e streaming del film su Canale 5
Questa sera, lunedì 3 agosto 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Chasing the Wind (Rüzgara Bırak), film turco del 2025 diretto da Engin Erden. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Aslı Mansoy è una ragazza di città che lavora come CEO dell’azienda Yazman, mentre Ege Yazıcı è un imprenditore proveniente da Çeşme, erede del gruppo societario dell’azienda in cui lavora Aslı. I due, attratti da un legame in comune, con il tempo decidono di intraprendere una relazione nonostante le loro visioni contrastanti sul futuro dell’azienda in cui lavorano.
Chasing the Wind: il cast
Abbiamo visto la trama di Chasing the Wind, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Hande Erçel: Aslı Mansoy
- Barış Arduç: Ege Yazıcı
- Barış Aytaç: Yaman
- Olimpia Ahenk: Sirma
- Gözde Mutluer: Yasemin
- Serhat Nalbantoğlu: Nazmi
- Ahmet Saraçoğlu: Arif
- Şebnem Sönmez:
- Tuğrul Tülek: Cenk
- Deniz Balkanli: Gamze
- Kevork Türker: Korkmaz
Streaming e tv
Dove vedere Chasing the Wind in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 3 agosto 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.