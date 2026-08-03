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Chasing the Wind: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
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Chasing the Wind: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, lunedì 3 agosto 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Chasing the Wind (Rüzgara Bırak), film turco del 2025 diretto da Engin Erden. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Aslı Mansoy è una ragazza di città che lavora come CEO dell’azienda Yazman, mentre Ege Yazıcı è un imprenditore proveniente da Çeşme, erede del gruppo societario dell’azienda in cui lavora Aslı. I due, attratti da un legame in comune, con il tempo decidono di intraprendere una relazione nonostante le loro visioni contrastanti sul futuro dell’azienda in cui lavorano.

Chasing the Wind: il cast

Abbiamo visto la trama di Chasing the Wind, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Hande Erçel: Aslı Mansoy
  • Barış Arduç: Ege Yazıcı
  • Barış Aytaç: Yaman
  • Olimpia Ahenk: Sirma
  • Gözde Mutluer: Yasemin
  • Serhat Nalbantoğlu: Nazmi
  • Ahmet Saraçoğlu: Arif
  • Şebnem Sönmez:
  • Tuğrul Tülek: Cenk
  • Deniz Balkanli: Gamze
  • Kevork Türker: Korkmaz

Streaming e tv

Dove vedere Chasing the Wind in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 3 agosto 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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