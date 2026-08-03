Ascolti tv domenica 2 agosto: Noos, Racconto di una notte, Troy

Ascolti tv domenica 2 agosto 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 2 agosto2026? Su Rai 1 è andato in onda Noos. Su Rai 3 Che ci faccio qui. Su Rete 4 Troy. Su Canale 5 Racconto di una notte. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 2 agosto 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.