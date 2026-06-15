Boss in incognito 2026: quante puntate, durata e quando finisce in replica, Rai 2

Quante puntate sono previste per Boss in incognito 2026? Torna il fortunato programma di Rai 2 condotto da Elettra Lamborghini, con le repliche in prima serata dal 15 giugno. Sarà ancora lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. In tutto quattro appuntamenti in replica, in prima serata su Rai 2 dal 15 giugno 2026. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 15 giugno 2026

Seconda puntata: 22 giugno 2026

Terza puntata: 29 giugno 2026

Quarta puntata: 6 luglio 2026

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Boss in incognito 2026? Appuntamento su Rai 2 dal 15 giugno 2026. La durata è di circa due ore, pubblicità incluse, fino alle 23.30 circa.

Streaming e tv

Dove vedere Boss in incognito 2026 in tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 in replica dal 15 giugno 2026 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.