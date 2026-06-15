Dangerous Waters: tutto quello che c’è da sapere sul film
Dangerous Waters: trama, cast e streaming del film
Questa sera, lunedì 15 giugno 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Dangerous Waters, film del 2023 diretto da John Barr. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Una giovane donna, il suo nuovo fidanzato e la madre single si imbarcano in un’avventura in barca a vela verso le Bermuda. Ma quando dei criminali attaccano improvvisamente la loro barca, il viaggio si trasforma in una lotta per la sopravvivenza.
Dangerous Waters: il cast
Abbiamo visto la trama di Dangerous Waters, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Odeya Rush: Rose
- Eric Dane: Derek
- Saffron Burrows: Alma
- Ray Liotta: Capitano
- Sala Baker: John
- Brian Duffy: Bill
- Matt Servitto: Agent Friedman
Streaming e tv
Dove vedere Dangerous Waters in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 15 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.