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Dangerous Waters: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Dangerous Waters: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 15 giugno 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Dangerous Waters, film del 2023 diretto da John Barr. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Una giovane donna, il suo nuovo fidanzato e la madre single si imbarcano in un’avventura in barca a vela verso le Bermuda. Ma quando dei criminali attaccano improvvisamente la loro barca, il viaggio si trasforma in una lotta per la sopravvivenza.

Dangerous Waters: il cast

Abbiamo visto la trama di Dangerous Waters, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Odeya Rush: Rose
  • Eric Dane: Derek
  • Saffron Burrows: Alma
  • Ray Liotta: Capitano
  • Sala Baker: John
  • Brian Duffy: Bill
  • Matt Servitto: Agent Friedman

Streaming e tv

Dove vedere Dangerous Waters in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 15 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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