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Teo e Zodì – Un cammello per amico: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Teo e Zodì – Un cammello per amico: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 5 agosto 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Teo e Zodì – Un cammello per amico, film d’avventura francese del 2023 diretto da Éric Barbier. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Zodi, una nomade di 12 anni, scopre un cucciolo di cammello orfano nel deserto. Lo accoglie, gli dà da mangiare, lo chiama Tehu e diventa il suo migliore amico. Zodi viene a sapere da una veterinaria, Julia, che Tehu è un corridore eccezionale e può portare un grande guadagno alla sua tribù. Ma le qualità del suo giovane cammello suscitano l’avidità di Tarek, il bracconiere della regione. Per evitare che Tehu venga venduto, Zodi decide di fuggire e attraversare il Sahara. È durante questo viaggio che Zodi affronterà Tarek, sopravviverà a una tempesta di sabbia e attraverserà il Mare di Sale con l’obiettivo finale di iscrivere Tehu alla più grande corsa di cammelli del mondo ad Abu Dhabi. Con l’aiuto di Julia, Zodi lavorerà sodo per realizzare il suo sogno, fare di Tehu un campione e salvare la sua tribù.

Teo e Zodì – Un cammello per amico: il cast

Abbiamo visto la trama di Teo e Zodì – Un cammello per amico, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Alexandra Lamy: Julia
  • Yassir Drief: Zodì
  • Youssef Hajdi: Tarek
  • Anas El Baz: Moetaz

Streaming e tv

Dove vedere Teo e Zodì – Un cammello per amico in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 5 agosto 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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