Oppenheimer: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, mercoledì 5 agosto 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Oppenheimer, film del 2023 scritto, diretto e co-prodotto da Christopher Nolan. Basato sulla biografia Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica di Kai Bird e Martin J. Sherwin, il film racconta la vita del fisico teorico statunitense. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1926. Il dottorando ventiduenne J. Robert Oppenheimer, allievo del fisico sperimentale Patrick Blackett al Laboratorio Cavendish di Cambridge, è preso dall’ansia e dalla nostalgia di casa. Arrabbiato con Blackett, reo di essere troppo esigente, Oppenheimer inietta di nascosto del cianuro di potassio nella sua mela al fine di avvelenarlo, salvo poi pentirsene e recuperarla. Niels Bohr, scienziato in visita all’istituto, intuite le capacità di Oppenheimer, gli suggerisce di studiare fisica teorica a Gottinga, in Germania, dove Oppenheimer completa il suo dottorato di ricerca e fa la conoscenza di Isidor Isaac Rabi, un suo collega statunitense. Qualche anno dopo, i due incontrano il fisico teorico Werner Karl Heisenberg a una conferenza in Svizzera. Oppenheimer torna negli Stati Uniti con l’intenzione di esportarvi la ricerca sulla meccanica quantistica, e comincia a insegnare presso l’Università della California e al Caltech.

Dicembre 1938. In Germania viene scoperta per la prima volta la fissione nucleare, rivelando che esiste un mondo nascosto al di sotto dell’atomo, innescando presso gli scienziati statunitensi, primo tra tutti Oppenheimer, il timore che potesse essere utilizzata come arma. 1942. Gli Stati Uniti sono nel pieno della seconda guerra mondiale, e il colonnello dell’esercito statunitense Leslie Groves sceglie di reclutare Oppenheimer come direttore scientifico del progetto Manhattan.

Oppenheimer: il cast

Abbiamo visto la trama di Oppenheimer, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Cillian Murphy: J. Robert Oppenheimer

Emily Blunt: Katherine “Kitty” Oppenheimer

Matt Damon: generale Leslie Groves

Robert Downey Jr.: Lewis Strauss

Florence Pugh: Jean Tatlock

Josh Hartnett: Ernest Lawrence

Jason Clarke: Roger Robb

Casey Affleck: Boris Pash

Rami Malek: David L. Hill

Tom Conti: Albert Einstein

Kenneth Branagh: Niels Bohr

Streaming e tv

Dove vedere Oppenheimer in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 5 agosto 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.