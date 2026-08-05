Oppenheimer: tutto quello che c’è da sapere sul film
Oppenheimer: trama, cast e streaming del film su Canale 5
Questa sera, mercoledì 5 agosto 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Oppenheimer, film del 2023 scritto, diretto e co-prodotto da Christopher Nolan. Basato sulla biografia Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica di Kai Bird e Martin J. Sherwin, il film racconta la vita del fisico teorico statunitense. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
1926. Il dottorando ventiduenne J. Robert Oppenheimer, allievo del fisico sperimentale Patrick Blackett al Laboratorio Cavendish di Cambridge, è preso dall’ansia e dalla nostalgia di casa. Arrabbiato con Blackett, reo di essere troppo esigente, Oppenheimer inietta di nascosto del cianuro di potassio nella sua mela al fine di avvelenarlo, salvo poi pentirsene e recuperarla. Niels Bohr, scienziato in visita all’istituto, intuite le capacità di Oppenheimer, gli suggerisce di studiare fisica teorica a Gottinga, in Germania, dove Oppenheimer completa il suo dottorato di ricerca e fa la conoscenza di Isidor Isaac Rabi, un suo collega statunitense. Qualche anno dopo, i due incontrano il fisico teorico Werner Karl Heisenberg a una conferenza in Svizzera. Oppenheimer torna negli Stati Uniti con l’intenzione di esportarvi la ricerca sulla meccanica quantistica, e comincia a insegnare presso l’Università della California e al Caltech.
Dicembre 1938. In Germania viene scoperta per la prima volta la fissione nucleare, rivelando che esiste un mondo nascosto al di sotto dell’atomo, innescando presso gli scienziati statunitensi, primo tra tutti Oppenheimer, il timore che potesse essere utilizzata come arma. 1942. Gli Stati Uniti sono nel pieno della seconda guerra mondiale, e il colonnello dell’esercito statunitense Leslie Groves sceglie di reclutare Oppenheimer come direttore scientifico del progetto Manhattan.
Oppenheimer: il cast
Abbiamo visto la trama di Oppenheimer, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Cillian Murphy: J. Robert Oppenheimer
- Emily Blunt: Katherine “Kitty” Oppenheimer
- Matt Damon: generale Leslie Groves
- Robert Downey Jr.: Lewis Strauss
- Florence Pugh: Jean Tatlock
- Josh Hartnett: Ernest Lawrence
- Jason Clarke: Roger Robb
- Casey Affleck: Boris Pash
- Rami Malek: David L. Hill
- Tom Conti: Albert Einstein
- Kenneth Branagh: Niels Bohr
Streaming e tv
Dove vedere Oppenheimer in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 5 agosto 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.