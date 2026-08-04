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Le grandi domande di Freedom: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Le grandi domande di Freedom: anticipazioni e streaming della puntata di oggi

Questa sera, martedì 4 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Le grandi domande di Freedom. Avventura, scoperta, indagine. Un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia con Roberto Giacobbo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La puntata si aprirà con un viaggio nell’antico Egitto alla scoperta delle Piramidi di Giza, tra i monumenti più celebri del mondo. Da sempre considerate le tombe dei faraoni, continuano però a far discutere sulla loro reale funzione. Quali prove sostengono questa teoria? E perché al loro interno non sono mai stati ritrovati resti umani? Attraverso il contributo di ricercatori ed esperti, l’indagine proverà a fare chiarezza su uno dei più grandi enigmi della storia.

A seguire, spazio al tema delle presunte visite aliene nel passato remoto della Terra. Esistono tracce che possano far pensare ad un antico contatto con civiltà extraterrestri? Tra reperti, antiche rappresentazioni e testi tramandati nei secoli, il programma analizzerà le ipotesi che continuano ad alimentare il dibattito, cercando di distinguere i fatti dalle suggestioni.

Un approfondimento sarà poi dedicato a Maria Maddalena, figura centrale della fede cristiana, a lungo fraintesa e marginalizzata. Dai Vangeli, che la indicano come prima testimone della Resurrezione, fino alle riletture moderne, il percorso condurrà gli spettatori davanti al Giudizio Universale di Michelangelo, dove una nuova interpretazione propone di riconoscerla tra le figure dell’affresco, offrendo una diversa chiave di lettura di uno degli enigmi più affascinanti legati alla Cappella Sistina.

Infine, le telecamere di Freedom entreranno eccezionalmente all’interno di Forte Braschi, uno dei forti costruiti per difendere Roma dopo l’Unità d’Italia e da oltre novant’anni sede degli agenti segreti italiani, che apre le sue porte al programma per raccontarne la storia.

Streaming e tv

Dove vedere Le grandi domande di Freedom in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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