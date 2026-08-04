Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:49
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Un matrimonio di troppo: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Un matrimonio di troppo: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, martedì 4 agosto 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Un matrimonio di troppo, film del 2025 scritto e diretto da Nicholas Stoller. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un padre e una produttrice televisiva scoprono che, a causa di un involontario errore dell’hotel, hanno prenotato la stessa location per celebrare il matrimonio delle rispettive figlia e sorella. I due sono quindi costretti a condividere il luogo della cerimonia, tentando di realizzare il matrimonio dei sogni dei propri cari, tra equivoci, ripicche e nuovi amori.

Un matrimonio di troppo: il cast

Abbiamo visto la trama di Un matrimonio di troppo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Will Ferrell: Jim
  • Reese Witherspoon: Margot
  • Geraldine Viswanathan: Jenni
  • Meredith Hagner: Neve
  • Jimmy Tatro: Dixon
  • Stony Blyden: Oliver
  • Leanne Morgan: Gwyneth “Gwynny”
  • Rory Scovel: Colton
  • Celia Weston: Flora
  • Keyla Monterroso Mejia: Heather
  • Ramona Young: Kelly
  • Jack McBrayer: Leslie
  • Fortune Feimster: Cap. Barry
  • Martha B. Knighton: Scarlett
  • Bobby Moynihan: se stesso
  • Peyton Manning: se stesso
  • Vinny Thomas: Davey
  • Josué Charles: Josh
  • Matt Mercurio: Sam
  • Lauren Holt: Abigail
  • Zamani Wilder: Lexi
  • Kermit Rolison: Sumner
  • Wesley Mann: Pastore Jerry
  • Nick Jonas: Pastore Luther
  • Lion Way: Tucker
  • Wyatt Hunt: Dawson
  • Krishna Sistla Ward: Pooja
  • Sydney Wease: Georgia
  • Samantha Binkerd: Addie
  • Jack Caron: Brandon

Streaming e tv

Dove vedere Un matrimonio di troppo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 4 agosto 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Il coraggio di essere Franco: tutto quello che c’è da sapere sul docufilm su Battiato
TV / Volevo un figlio maschio: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Le grandi domande di Freedom: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
Ti potrebbe interessare
TV / Il coraggio di essere Franco: tutto quello che c’è da sapere sul docufilm su Battiato
TV / Volevo un figlio maschio: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Le grandi domande di Freedom: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Ascolti tv lunedì 3 agosto: Il giovane Montalbano, Chasing the wind
TV / Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama, cast e streaming) della quarta puntata (replica)
TV / Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 3 agosto 2026
TV / Chasing the Wind: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / The Enforcer: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv domenica 2 agosto: Noos, Racconto di una notte, Troy
Ricerca