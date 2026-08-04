Un matrimonio di troppo: tutto quello che c’è da sapere sul film
Un matrimonio di troppo: trama, cast e streaming del film su Rai 1
Questa sera, martedì 4 agosto 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Un matrimonio di troppo, film del 2025 scritto e diretto da Nicholas Stoller. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Un padre e una produttrice televisiva scoprono che, a causa di un involontario errore dell’hotel, hanno prenotato la stessa location per celebrare il matrimonio delle rispettive figlia e sorella. I due sono quindi costretti a condividere il luogo della cerimonia, tentando di realizzare il matrimonio dei sogni dei propri cari, tra equivoci, ripicche e nuovi amori.
Un matrimonio di troppo: il cast
Abbiamo visto la trama di Un matrimonio di troppo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Will Ferrell: Jim
- Reese Witherspoon: Margot
- Geraldine Viswanathan: Jenni
- Meredith Hagner: Neve
- Jimmy Tatro: Dixon
- Stony Blyden: Oliver
- Leanne Morgan: Gwyneth “Gwynny”
- Rory Scovel: Colton
- Celia Weston: Flora
- Keyla Monterroso Mejia: Heather
- Ramona Young: Kelly
- Jack McBrayer: Leslie
- Fortune Feimster: Cap. Barry
- Martha B. Knighton: Scarlett
- Bobby Moynihan: se stesso
- Peyton Manning: se stesso
- Vinny Thomas: Davey
- Josué Charles: Josh
- Matt Mercurio: Sam
- Lauren Holt: Abigail
- Zamani Wilder: Lexi
- Kermit Rolison: Sumner
- Wesley Mann: Pastore Jerry
- Nick Jonas: Pastore Luther
- Lion Way: Tucker
- Wyatt Hunt: Dawson
- Krishna Sistla Ward: Pooja
- Sydney Wease: Georgia
- Samantha Binkerd: Addie
- Jack Caron: Brandon
Streaming e tv
Dove vedere Un matrimonio di troppo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 4 agosto 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.