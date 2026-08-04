Un matrimonio di troppo: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, martedì 4 agosto 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Un matrimonio di troppo, film del 2025 scritto e diretto da Nicholas Stoller. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Un padre e una produttrice televisiva scoprono che, a causa di un involontario errore dell’hotel, hanno prenotato la stessa location per celebrare il matrimonio delle rispettive figlia e sorella. I due sono quindi costretti a condividere il luogo della cerimonia, tentando di realizzare il matrimonio dei sogni dei propri cari, tra equivoci, ripicche e nuovi amori.

Un matrimonio di troppo: il cast

Abbiamo visto la trama di Un matrimonio di troppo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Will Ferrell: Jim

Reese Witherspoon: Margot

Geraldine Viswanathan: Jenni

Meredith Hagner: Neve

Jimmy Tatro: Dixon

Stony Blyden: Oliver

Leanne Morgan: Gwyneth “Gwynny”

Rory Scovel: Colton

Celia Weston: Flora

Keyla Monterroso Mejia: Heather

Ramona Young: Kelly

Jack McBrayer: Leslie

Fortune Feimster: Cap. Barry

Martha B. Knighton: Scarlett

Bobby Moynihan: se stesso

Peyton Manning: se stesso

Vinny Thomas: Davey

Josué Charles: Josh

Matt Mercurio: Sam

Lauren Holt: Abigail

Zamani Wilder: Lexi

Kermit Rolison: Sumner

Wesley Mann: Pastore Jerry

Nick Jonas: Pastore Luther

Lion Way: Tucker

Wyatt Hunt: Dawson

Krishna Sistla Ward: Pooja

Sydney Wease: Georgia

Samantha Binkerd: Addie

Jack Caron: Brandon

Streaming e tv

Dove vedere Un matrimonio di troppo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 4 agosto 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.