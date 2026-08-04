Volevo un figlio maschio: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 4 agosto 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Volevo un figlio maschio, film del 2023 diretto da Neri Parenti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alberto ha tre figlie e spera segretamente che il neonato in arrivo sia maschio, perché non ne può più di essere messo in minoranza da un gineceo che comprende persino il cane: invece delle partite di calcio gli tocca vedere le telenovelas, invece della musica rock deve ascoltare Brahms al violoncello, invece della bistecca di manzo è costretto a mangiare tofu, kiwi e prugne secche. È iperprotettivo della figlia maggiore, Giorgia, che si veste in abiti succinti e ha scelto per nuovo fidanzato proprio il figlio del suo capo, è ostaggio dei saggi di musica della figlia di mezzo, Cristiana, ed è letteralmente allergico ai baci e gli abbracci continui cui lo sottopone la figlia minore, Giulia. Una sera, sul terrazzo della clinica dove la moglie Emma sta per partorire, Alberto incontra uno strano tipo che gli dice che può esprimere un desiderio al passaggio di quelle stelle comete che, guarda caso stanno proprio per passare a minuti. E Alberto dice: “Basta figlie femmine!”. Il desiderio si avvera, ma l’uomo non sa a quale rivoluzione copernicana porterà in casa sua. Infatti le sue figlie fanno un genderswap e diventano la loro versione al maschile, uguale e opposta. Qualche giorno dopo, dopo essersi reso conto che, nonostante si sia affezionato anche ai figli, gli mancano le figlie. Perciò esprime un nuovo desiderio, ossia di farle tornare e di vivere con tutti e otto i figli, maschi e femmine, felice.

Volevo un figlio maschio: il cast

Abbiamo visto la trama di Volevo un figlio maschio, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Enrico Brignano: Alberto Gatti

Giulia Bevilacqua: Emma

Mariano Rigillo: Arturo

Clizia Fornasier: Lara

Giovanni Guardiano: Piero

Maurizio Marchetti: Preside

Viktorie Ignoto: Anastasia

Maurizio Casagrande: Dario

Cristina Bignardi: Maestra

Lallo Circosta: Bruno Cecconi

Streaming e tv

Dove vedere Volevo un figlio maschio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 4 agosto 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.