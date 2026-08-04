Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:50
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Yoga Radio Estate 2026: anticipazioni, cantanti, scaletta e ospiti dello show musicale di Italia 1

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Yoga Radio Estate 2026: anticipazioni, cantanti, scaletta, ospiti, streaming dello show musicale di Italia 1, 4 agosto

Questa sera, martedì 4 agosto 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Yoga Radio Estate, il programma musicale con la conduzione di Enrico Papi e Noemi che, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica e racconto. Lo show, registrato lo scorso giugno, accoglie alcune delle voci più amate del panorama italiano, in particolare gli artisti più amati che stanno infiammando con i loro tormentoni questa estate. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni, i cantanti, gli ospiti e la scaletta della serata di oggi, 4 agosto 2026.

Anticipazioni, cantanti e scaletta

Alla conduzione della kermesse, la coppia inedita formata da Noemi ed Enrico Papi che, affiancati dallo speaker Enzo Ferrari, accompagneranno il pubblico in un viaggio tra musica e racconto. Nel primo appuntamento, ad alternarsi sul palco di piazzale Roma a Riccione, un parterre di artisti tra i più amati del panorama musicale italiano: Tommaso Paradiso, Francesca Michielin, Le Vibrazioni, Francesco Gabbani, Levante, Serena Brancale, Leo Gassmann, Tredici Pietro, Michele Bravi, Shade, Aiello, Kamrad, Bambole di Pezza, Gard, Angie, Delia, Eddie Brock.

Streaming e tv

Dove vedere Yoga Radio Estate in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 questa sera, martedì 4 agosto 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Un matrimonio di troppo: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Il coraggio di essere Franco: tutto quello che c’è da sapere sul docufilm su Battiato
TV / Volevo un figlio maschio: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Un matrimonio di troppo: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Il coraggio di essere Franco: tutto quello che c’è da sapere sul docufilm su Battiato
TV / Volevo un figlio maschio: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Le grandi domande di Freedom: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Ascolti tv lunedì 3 agosto: Il giovane Montalbano, Chasing the wind
TV / Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama, cast e streaming) della quarta puntata (replica)
TV / Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 3 agosto 2026
TV / Chasing the Wind: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / The Enforcer: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca