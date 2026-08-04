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Il coraggio di essere Franco: tutto quello che c’è da sapere sul docufilm su Battiato

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Il coraggio di essere Franco: trama, cast e streaming del docufilm su Battiato

Questa sera, martedì 4 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il coraggio di essere Franco, il docufilm scritto e diretto da Angelo Bozzolini sulla figura di Franco Battiato già trasmesso dalla Rai in occasione dell’anniversario della morte del cantautore. I protagonisti sono la nipote Cristina Battiato e alcuni personaggi del mondo dello spettacolo come Willem Dafoe, Giovanni Caccamo e Vittorio Sgarbi. Presente anche lo stesso Battiato attraverso immagini di repertorio delle teche Rai, della Cineteca di Bologna e della Universal Music. La voce narrante del documentario è invece di Alessandro Preziosi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il docufilm ripercorre la carriera di Franco Battiato, attraverso un ritratto intimo dell’artista che ha rivoluzionato il panorama musicale italiano. Battiato è infatti riuscito a ridisegnare il concetto della musica pop in Italia. Ad aprire il documentario è Morgan che canta in anteprima il brano  Battiato mi spezza il cuore, che ha composto durante la malattia del Maestro. Il documentario parte dagli esordi per poi arrivare all’incontro con la musica elettronica di Karlheinz Stockhausen. Con il compositore tedesco avvierà infatti una lunga collaborazione, dal suo primo album  Fetus (1972), fino a La Voce del Padrone (1981). Quest’ultimo è considerato il disco più venduto in Italia. Viene raccontato anche il sodalizio artistico con Alice, con la quale ha registrato nel 2016 anche un album dal vivo, accompagnati dall’Ensemble Symphony Orchestra. Nel racconto intimo e profondo su Battiato il regista intraprende anche un viaggio nel nostro Paese, con le sue trasformazioni. Non mancano infatti riferimenti alla Sicilia del Dopoguerra, che segna i primi anni di vita del Maestro, alla carica di valori cristiani, al boom economico. Ma anche la Milano degli Anni Sessanta e l’avvicinamento di Battiato al Buddismo Tibetano e alle filosofie orientali.

Il coraggio di essere Franco: il cast

Abbiamo visto la trama de Il coraggio di essere Franco, ma qual è il cast completo del docufilm? Di seguito i personaggi del mondo della musica, del cinema, del giornalismo e dell’arte che hanno preso parte al docufilm, oltre alla nipote Cristina Battiato:

  • Alice
  • Luca Madonia
  • Sonia Bergamasco
  • Willem Dafoe
  • Antonio Scurati
  • Giovanni Caccamo
  • Vittorio Sgarbi
  • Marco Travaglio
  • Morgan
  • Giada Colagrande
  • Daniela Sangiorgio
  • Padre Guidalberto Bormolini
  • Venerabile Massimo Stordi
  • Antonio Scurati
  • Stefano Senardi
  • Antonio Ballista
  • Francesco Cattini
  • Carlo Guiatoli
  • Bruno Tibaldi
  • Gianfranco D’Adda
  • Gregorio Alicata
  • Juri Camisasca
  • Francesco Messina
  • Pino Pinaxa
  • Roberto Masotti

Streaming e tv

Dove vedere Il coraggio di essere Franco in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 4 agosto 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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