Ascolti tv martedì 4 agosto 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 4 agosto2026? Su Rai 1 è andato in onda Un matrimonio di troppo. Su Rai 3 Il coraggio di essere Franco. Su Rete 4 Le grandi domande di Freedom. Su Canale 5 Volevo un figlio maschio. Su Italia 1 Yoga Radio Estate. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 4 agosto 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.