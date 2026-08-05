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Sapore di mare: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Sapore di mare: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, mercoledì 5 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Sapore di mare, film italiano del 1983 diretto da Carlo Vanzina. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Forte dei Marmi, nell’estate 1964, si intrecciano le storie di diverse famiglie e in particolar modo dei loro figli, provenienti da diverse città italiane. Su tutte spicca la famiglia milanese di Luca e Felicino, che ormai è una presenza fissa sulle spiagge toscane. Vi è poi il genovese Gianni, che nonostante sia fidanzato con Selvaggia viene messo in grande difficoltà quando conosce Adriana, un’amica dei suoi genitori. Da Napoli arrivano invece i fratelli Paolo e Marina, venuti a Forte dei Marmi per la prima volta assieme ai propri genitori. Il primogenito Paolo si innamora di Susan, la fidanzata di Felicino, mentre Marina è protagonista di una scanzonata storia d’amore con Luca. Altri membri della compagnia e comprimari delle tante avventure vissute dai ragazzi nel corso dell’estate sono Giorgia, migliore amica di Selvaggia, Maurizio, il fotografo Cecco e i marchesini Pucci, coppia di gemelli presa di mira da Luca che vi ironizza spesso sopra.

Sapore di mare: il cast

Abbiamo visto la trama di Sapore di mare, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Jerry Calà: Luca Carraro
  • Christian De Sica: Felicino Carraro
  • Marina Suma: Marina Pinardi
  • Virna Lisi: Adriana Balestra
  • Gianni Ansaldi: Gianni
  • Angelo Cannavacciuolo: Paolo Pinardi
  • Karina Huff: Susan Hunt
  • Isabella Ferrari: Selvaggia Binetti
  • Giorgia Fiorio: Giorgia
  • Giorgio Vignali: Maurizio
  • Annabella Schiavone: Lucia Pinardi
  • Gianfranco Barra: Antonio Pinardi
  • Ugo Bologna: commendator Carraro
  • Paolo Baroni: marchesino Pucci
  • Angelo Maggi: marchesino Pucci
  • Guido Nicheli: marito di Adriana
  • Enio Drovandi: Cecco il fotografo
  • Ennio Antonelli: il bagnino Morino
  • Anna Maria Torniai: signora Carraro
  • Rita Forzano: madre di Gianni
  • Alba Parietti: amica di Luca nel locale
  • Edoardo Vianello: sé stesso
  • Pino Locchi: voce narrante

Streaming e tv

Dove vedere Sapore di mare in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 5 agosto 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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