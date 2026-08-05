Sapore di mare: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, mercoledì 5 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Sapore di mare, film italiano del 1983 diretto da Carlo Vanzina. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Forte dei Marmi, nell’estate 1964, si intrecciano le storie di diverse famiglie e in particolar modo dei loro figli, provenienti da diverse città italiane. Su tutte spicca la famiglia milanese di Luca e Felicino, che ormai è una presenza fissa sulle spiagge toscane. Vi è poi il genovese Gianni, che nonostante sia fidanzato con Selvaggia viene messo in grande difficoltà quando conosce Adriana, un’amica dei suoi genitori. Da Napoli arrivano invece i fratelli Paolo e Marina, venuti a Forte dei Marmi per la prima volta assieme ai propri genitori. Il primogenito Paolo si innamora di Susan, la fidanzata di Felicino, mentre Marina è protagonista di una scanzonata storia d’amore con Luca. Altri membri della compagnia e comprimari delle tante avventure vissute dai ragazzi nel corso dell’estate sono Giorgia, migliore amica di Selvaggia, Maurizio, il fotografo Cecco e i marchesini Pucci, coppia di gemelli presa di mira da Luca che vi ironizza spesso sopra.

Sapore di mare: il cast

Abbiamo visto la trama di Sapore di mare, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jerry Calà: Luca Carraro

Christian De Sica: Felicino Carraro

Marina Suma: Marina Pinardi

Virna Lisi: Adriana Balestra

Gianni Ansaldi: Gianni

Angelo Cannavacciuolo: Paolo Pinardi

Karina Huff: Susan Hunt

Isabella Ferrari: Selvaggia Binetti

Giorgia Fiorio: Giorgia

Giorgio Vignali: Maurizio

Annabella Schiavone: Lucia Pinardi

Gianfranco Barra: Antonio Pinardi

Ugo Bologna: commendator Carraro

Paolo Baroni: marchesino Pucci

Angelo Maggi: marchesino Pucci

Guido Nicheli: marito di Adriana

Enio Drovandi: Cecco il fotografo

Ennio Antonelli: il bagnino Morino

Anna Maria Torniai: signora Carraro

Rita Forzano: madre di Gianni

Alba Parietti: amica di Luca nel locale

Edoardo Vianello: sé stesso

Pino Locchi: voce narrante

Streaming e tv

Dove vedere Sapore di mare in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 5 agosto 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.