Sapore di mare: tutto quello che c’è da sapere sul film
Sapore di mare: trama, cast e streaming del film su Rete 4
Questa sera, mercoledì 5 agosto 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Sapore di mare, film italiano del 1983 diretto da Carlo Vanzina. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
A Forte dei Marmi, nell’estate 1964, si intrecciano le storie di diverse famiglie e in particolar modo dei loro figli, provenienti da diverse città italiane. Su tutte spicca la famiglia milanese di Luca e Felicino, che ormai è una presenza fissa sulle spiagge toscane. Vi è poi il genovese Gianni, che nonostante sia fidanzato con Selvaggia viene messo in grande difficoltà quando conosce Adriana, un’amica dei suoi genitori. Da Napoli arrivano invece i fratelli Paolo e Marina, venuti a Forte dei Marmi per la prima volta assieme ai propri genitori. Il primogenito Paolo si innamora di Susan, la fidanzata di Felicino, mentre Marina è protagonista di una scanzonata storia d’amore con Luca. Altri membri della compagnia e comprimari delle tante avventure vissute dai ragazzi nel corso dell’estate sono Giorgia, migliore amica di Selvaggia, Maurizio, il fotografo Cecco e i marchesini Pucci, coppia di gemelli presa di mira da Luca che vi ironizza spesso sopra.
Sapore di mare: il cast
Abbiamo visto la trama di Sapore di mare, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Jerry Calà: Luca Carraro
- Christian De Sica: Felicino Carraro
- Marina Suma: Marina Pinardi
- Virna Lisi: Adriana Balestra
- Gianni Ansaldi: Gianni
- Angelo Cannavacciuolo: Paolo Pinardi
- Karina Huff: Susan Hunt
- Isabella Ferrari: Selvaggia Binetti
- Giorgia Fiorio: Giorgia
- Giorgio Vignali: Maurizio
- Annabella Schiavone: Lucia Pinardi
- Gianfranco Barra: Antonio Pinardi
- Ugo Bologna: commendator Carraro
- Paolo Baroni: marchesino Pucci
- Angelo Maggi: marchesino Pucci
- Guido Nicheli: marito di Adriana
- Enio Drovandi: Cecco il fotografo
- Ennio Antonelli: il bagnino Morino
- Anna Maria Torniai: signora Carraro
- Rita Forzano: madre di Gianni
- Alba Parietti: amica di Luca nel locale
- Edoardo Vianello: sé stesso
- Pino Locchi: voce narrante
Streaming e tv
Dove vedere Sapore di mare in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 5 agosto 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.