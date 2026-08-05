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Rai Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu: lo spettacolo da Cosenza dedicato a Rino Gaetano

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AGF
di Antonio Scali
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Rai Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu: lo spettacolo da Cosenza dedicato a Rino Gaetano in onda su Rai 2. Anticipazioni, ospiti, cantanti, canzoni, scaletta, conduttori, location, streaming

Rai Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu è l’evento promosso da Rai Radio2 e registrato a Cosenza lo scorso 12 giugno, con la conduzione di Ema Stokholma e Gino Castaldo, per rendere omaggio a un grande cantautore di origine calabrese, Rino Gaetano. Il concerto, con tanti ospiti, va in onda in prima serata su Rai 2 stasera, mercoledì 5 agosto 2026, alle ore 21.20. Ma scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti, cast, cantanti, scaletta, canzoni

Il concerto evento dedicato a Rino Gaetano a 45 anni dalla sua scomparsa, realizzato a Cosenza nell’ambito della convenzione tra la Regione Calabria, Calabria Film Commission e Rai Com, va in onda mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e su Rai Radio2 in simulcast.

Una grande festa per ricordare il grande cantautore crotonese ancora oggi presente nell’immaginario e nel cuore del pubblico italiano attraverso la forza senza tempo delle sue canzoni.

A fare da padrona di casa, Ema Stokholma in compagnia di Gino Castaldo. Accoglieranno sul palco, allestito nella bella e gremitissima piazza XV Marzo, in pieno centro a Cosenza, numerosi artisti: Noemi, Sarah Toscano, Michele Bravi, Le Vibrazioni, Gabry Ponte, Fabrizio Moro, Aiello, Francamente, Santamarea, Serena Autieri, Eugenio in Via Di Gioia, Senhit, Francis Alina Ascione, Alessandro Gaetano, Peppe Voltarelli.

Uno spettacolo ricco, interamente dal vivo, con la bravura e l’energia della Radio2 Social Band, la regia di Cristiano D’Alisera, in una scenografia grafica pensata ad hoc per l’evento, con suggestivi sfondi e affascinanti giochi di luce ad accompagnare le singole esibizioni, dove a predominare è il blu intenso, blu proprio come il cielo del sottotitolo del concerto che omaggia Rino Gaetano.

Streaming e tv

Dove vedere Rai Radio2 – Live – Il cielo è sempre più blu in tv e streaming? Appuntamento su Rai 2 stasera, 5 agosto 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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