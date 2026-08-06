Ascolti tv mercoledì 5 agosto 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 5 agosto2026? Su Rai 1 è andato in onda Teo e Zordì – Un cammello per amico. Su Rai 2 Radio 2 Live. Su Rai 3 Un giorno in pretura. Su Rete 4 Sapore di mare. Su Canale 5 Oppenheimer. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 5 agosto 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.