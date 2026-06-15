Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 15 giugno 2026

Questa sera, lunedì 15 giugno 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 15 giugno 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Tra i temi della puntata, un nuovo capitolo dell’inchiesta sulle forniture di mascherine durante l’emergenza Covid e la cronaca nera, con documenti inediti sul caso Garlasco. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Stefano Cappellini, Hoara Borselli, Felice Manti, Rita Cavallaro, Armando Palmegiani, Massimo Lugli e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 15 giugno 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.