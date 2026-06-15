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Ascolti tv domenica 14 giugno: Mondiali, Racconto di una notte, My Spy
Ascolti tv domenica 14 giugno 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 14 giugno2026? Su Rai 1 sono andati in onda i Mondiali di calcio 2026. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Assassinio sul Nilo. Su Canale 5 Racconto di una notte. Su Italia 1 My Spy. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 14 giugno 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv domenica 14 giugno 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Mondiali 2026 – Paesi Bassi-Giappone interessa 3.731.000 spettatori pari al 28% di share dalle 22 alle 23:55 (primo tempo a 4.077.000 e il 26.4%, secondo tempo a 3.406.000 e il 30.1%). Su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.749.000 spettatori con uno share del 15.2% dalle 22 alle 00:41. Su Rai2 Elsbeth intrattiene 556.000 spettatori (4%). Su Italia1 My Spy incolla davanti al video 795.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (557.000 – 3.4%), il meglio di Presadiretta segna 853.000 spettatori pari al 5.6% (Presadiretta Più a 754.000 e il 5.9%).
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Affari Tuoi Mundial arriva a 3.681.000 spettatori (23.7%) dalle 20:37 alle 21:23. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.053.000 – 20.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.362.000 spettatori pari al 27.2% dalle 20:53 alle 21:53. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 838.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Illuminate incolla davanti al video 473.000 spettatori con il 3.1%. Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 698.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 617.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 1.130.000 spettatori (7.3%) nella prima parte e 979.000 spettatori (6%) nella seconda parte chiamata In Onda Prima Serata.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ottiene 2.099.000 spettatori pari al 19.7%, mentre Reazione a Catena coinvolge 2.916.000 spettatori pari al 23.4%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story intrattiene 1.109.000 spettatori (11.1%), mentre Avanti un Altro! Story è la scelta di 1.486.000 spettatori (12.7%). Su Rai2, dopo TG2 Dossier (236.000 – 2.4%), Italia Chiama America segna 338.000 spettatori con il 3% e Blue Bloods totalizza 385.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 426.000 spettatori (3.9%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 509.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.720.000 spettatori (13.5%). A seguire Blob segna 691.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 La Promessa interessa 762.000 spettatori (5.7%)
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.