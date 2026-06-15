Ascolti tv domenica 14 giugno: Mondiali, Racconto di una notte, My Spy

Su Rai1 Affari Tuoi Mundial arriva a 3.681.000 spettatori (23.7%) dalle 20:37 alle 21:23. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (3.053.000 – 20.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.362.000 spettatori pari al 27.2% dalle 20:53 alle 21:53. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 838.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Illuminate incolla davanti al video 473.000 spettatori con il 3.1%. Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 698.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 617.000 spettatori e il 3.9% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 1.130.000 spettatori (7.3%) nella prima parte e 979.000 spettatori (6%) nella seconda parte chiamata In Onda Prima Serata.