Perché il Grande Fratello Vip 2026 oggi non va in onda: il motivo, Canale 5, 1 maggio

Perché questa sera, 1 maggio 2026, il Grande Fratello Vip 2026 non va in onda? Lo storico reality show di Canale 5 questa settimana evita il doppio appuntamento settimanale e va in onda solo al martedì, il 28 aprile. Oggi – venerdì 1 maggio 2026 – non va in onda perché si tratta di un giorno festivo. Oggi infatti è la festa dei lavoratori, e quindi anche le maestranze Mediaset hanno diritto al meritato riposo. Inoltre si vuole evitare lo scontro con il Concertone del primo maggio, in onda in diretta da Roma su Rai 3, che ogni anno registra ascolti importanti.

Mediaset quindi preferisce non trasmettere questa sera il Grande Fratello per evitare lo scontro con il concertone. Una scelta simile l’ha fatta anche la Rai, che infatti questa sera non manda Dalla strada al palco su Rai 1, e lo ha programmato per domani, 2 maggio. Una serata quindi che sarà dominata sul piano degli ascolti dal concertone su Rai 3 da piazza San Giovanni in Laterano. Da qui la decisione di Mediaset, anche considerando il pubblico giovane che la rete pubblica intercetta tradizionalmente con la kermesse del primo maggio, molto simile al target che segue il Gf. A prendere il posto del reality nel prime time di Canale 5 questa sera è previsto il film cult Il diavolo veste Prada. Un film in questi giorni sulla bocca di tutti, visto che il 29 novembre è uscito nei cinema l’attesissimo sequel. Il prossimo appuntamento con la casa più spiata d’Italia è fissato per martedì 5 maggio, sempre in prima serata su Canale 5.