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Concerto primo maggio 2026: il programma completo del Concertone a Roma

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AGF
di Antonio Scali
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Concerto primo maggio 2026: il programma completo del Concertone a Roma

Qual è il programma completo del concerto del primo maggio 2026 in scena oggi – 1 maggio – a Roma? Il Concertone si svolge nella sua storica location di piazza San Giovanni in Laterano. L’evento è promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli. Al timone della kermesse troviamo un trio d’eccezione: Pierpaolo Spollon, Arisa e e BigMama.

Sul palco del Concertone a San Giovanni saliranno, in ordine alfabetico: Angelica Bove, Bambole Di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Dardust con Davide Rossi, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Levante, Litfiba, Madame, Maria Antonietta e Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo, Okgiorgio, Orchestra Popolare La Notte Della Taranta, Paolo Belli, Pinguini Tattici Nucleari, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale, Silvia Salemi, Sissi. A questi nomi si aggiungono le tre vincitrici del contest 1MNEXT, ovvero Bambina, Cainero e Cristina Verardo.

Streaming e tv

Dove vedere il Concerto del Primo Maggio 2026 (Concertone) in diretta tv e live streaming? Sarà possibile seguire il Concertone da piazza San Giovanni in Laterano su Rai Radio2 per l’evento integrale. Diretta in tv come da tradizione su Rai 3. Il concerto sarà suddiviso in quattro sezioni, l’anteprima, dalle 15.15 alle 16, e poi dalle 16 alle 18.55, dalle 20 alle 21 e dalle 21.05 alle 24. Diretta streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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