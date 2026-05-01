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Concerto primo maggio 2026, i conduttori del Concertone a Roma

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AGF
di Antonio Scali
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Concerto primo maggio 2026, i conduttori del Concertone a Roma

Quali sono i conduttori del Concerto del Primo Maggio 2026 (Concertone) in programma oggi, 1 maggio, a Roma? L’evento si svolge nella tradizionale location di piazza San Giovanni in Laterano. Appuntamento dalle ore 15 fino a mezzanotte con diretta su Rai 3 e Radio 2. La conduzione quest’anno è affidata al trio Pierpaolo Spollon, attore tra i più amati, Arisa con la sua splendida voce, e la confermatissima BigMama, pronti a fare scintille e far ballare e cantare il pubblico.

Cantanti

Sul palco, in ordine alfabetico: Angelica Bove, Bambole di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Levante, Liftiba, Maria Antonietta & Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo, Okgiorgio, Paolo Belli, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rkomi, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale, Sissi. A questi nomi si aggiungono le tre vincitrici del contest 1MNEXT, ovvero Bambina, Cainero e Cristina Verardo.

Il tema scelto quest’anno è Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale. Un argomento estremamente attuale, considerando quanto l’uso dell’AI stia entrando sempre più in ambiti creativi e lavorativi che fino a poco tempo fa sembravano intoccabili, rischiando di far perdere l’impiego a molte figure professionali. Il focus scelto dal direttore artistico Massimo Bonelli è “Il domani è ancora nostro”, “per dare voce alla contemporaneità attraverso la musica con un cast ampio e trasversale, capace di rappresentare sensibilità e percorsi artistici differenti, mettendo insieme nomi affermati e nuove voci della scena musicale italiana che guardano a un futuro pieno di possibilità”.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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