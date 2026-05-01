Concerto primo maggio 2026: i cantanti che si esibiranno al Concertone

Concerto primo maggio 2026: i cantanti (cast) che si esibiranno al Concertone a Roma

Quali sono i cantanti che si esibiranno al Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma? L’evento come da tradizione si svolge a piazza San Giovanni in Laterano. La conduzione quest’anno è affidata al trio Pierpaolo Spollon, Arisa e BigMama, pronti a fare scintille e far ballare e cantare il pubblico. Appuntamento dalle ore 15 fino a mezzanotte con diretta su Rai 3 e Radio 2.

Ecco il cast completo (in ordine alfabetico): Angelica Bove, Bambole Di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Dardust con Davide Rossi, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Dutch Nazari, Eddie Brock, Emma, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francamente, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Levante, Litfiba, Madame, Maria Antonietta e Colombre, Mobrici, Niccolò Fabi, Nico Arezzo, Okgiorgio, Orchestra Popolare La Notte Della Taranta, Paolo Belli, Pinguini Tattici Nucleari, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rob, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Senza Cri, Serena Brancale, Silvia Salemi, Sissi. A questi nomi si aggiungono le tre vincitrici del contest 1MNEXT, ovvero Bambina, Cainero e Cristina Verardo.

Il tema scelto quest’anno è Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale. Un argomento estremamente attuale, considerando quanto l’uso dell’AI stia entrando sempre più in ambiti creativi e lavorativi che fino a poco tempo fa sembravano intoccabili, rischiando di far perdere l’impiego a molte figure professionali. Il focus scelto dal direttore artistico Massimo Bonelli è “Il domani è ancora nostro”, “per dare voce alla contemporaneità attraverso la musica con un cast ampio e trasversale, capace di rappresentare sensibilità e percorsi artistici differenti, mettendo insieme nomi affermati e nuove voci della scena musicale italiana che guardano a un futuro pieno di possibilità”.