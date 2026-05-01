Concerto primo maggio 2026: la scaletta (ordine d’uscita) del Concertone

Qual è la scaletta (ordine d’uscita) del Concerto del Primo Maggio 2026, in programma oggi, 1 maggio, a Roma e in diretta tv su Rai 3? Il concertone si svolge come da tradizione a San Giovanni. La conduzione è di Pierpaolo Spollon e Arisa. Di seguito la scaletta completa per l’evento musicale in programma dalle ore 15,15 alle ore 00,15:

Cantanti: l’ordine d’uscita

PAOLO BELLI

ROB

SANTAMAREA

FRANCAMENTE

CASADILEGO

1MNEXT proclamazione vincitore

PRIMOGENITO

BIRTHH

NICO AREZZO

SISSI

ROSHELLE

DUTCH NAZARI

SILVIA SALEMI

OKGIORGIO

SENZA CRI

LEA GAVINO

EMMA NOLDE

MINISTRI

ANGELICA BOVE

EDDIE BROCK

Streaming e tv

Abbiamo visto la scaletta (ordine d’uscita) del Concerto del Primo Maggio 2026 (Concertone), ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Per chi non potrà essere a San Giovanni, sono diverse le modalità per seguire il Concertone. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3 (dalle ore 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei Telegiornali).

L’intero concerto sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand. Verranno estratte delle clip in diretta dell’intero concerto oltre alle clip delle interviste ai cantanti visibili integralmente sul canale tv di Rai Radio 2 su RaiPlay. A Rai Italia il compito di proporre l’intero concerto nel mondo. Le note del palco del Primo Maggio arriveranno nei cinque continenti seguendo un palinsesto ad hoc che seguirà i diversi fusi orari.