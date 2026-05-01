Concerto primo maggio 2026: la scaletta (ordine d’uscita) del Concertone
Concerto primo maggio 2026: la scaletta (ordine d’uscita) del Concertone
Qual è la scaletta (ordine d’uscita) del Concerto del Primo Maggio 2026, in programma oggi, 1 maggio, a Roma e in diretta tv su Rai 3? Il concertone si svolge come da tradizione a San Giovanni. La conduzione è di Pierpaolo Spollon e Arisa. Di seguito la scaletta completa per l’evento musicale in programma dalle ore 15,15 alle ore 00,15:
Cantanti: l’ordine d’uscita
- PAOLO BELLI
ROB
SANTAMAREA
FRANCAMENTE
CASADILEGO
1MNEXT proclamazione vincitore
PRIMOGENITO
BIRTHH
NICO AREZZO
SISSI
ROSHELLE
DUTCH NAZARI
SILVIA SALEMI
OKGIORGIO
SENZA CRI
LEA GAVINO
EMMA NOLDE
MINISTRI
ANGELICA BOVE
EDDIE BROCK
Streaming e tv
Abbiamo visto la scaletta (ordine d’uscita) del Concerto del Primo Maggio 2026 (Concertone), ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Per chi non potrà essere a San Giovanni, sono diverse le modalità per seguire il Concertone. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3 (dalle ore 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei Telegiornali).
L’intero concerto sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand. Verranno estratte delle clip in diretta dell’intero concerto oltre alle clip delle interviste ai cantanti visibili integralmente sul canale tv di Rai Radio 2 su RaiPlay. A Rai Italia il compito di proporre l’intero concerto nel mondo. Le note del palco del Primo Maggio arriveranno nei cinque continenti seguendo un palinsesto ad hoc che seguirà i diversi fusi orari.