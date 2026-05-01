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Concerto primo maggio 2026: la scaletta (ordine d’uscita) del Concertone

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AGF
di Antonio Scali
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Concerto primo maggio 2026: la scaletta (ordine d’uscita) del Concertone

Qual è la scaletta (ordine d’uscita) del Concerto del Primo Maggio 2026, in programma oggi, 1 maggio, a Roma e in diretta tv su Rai 3? Il concertone si svolge come da tradizione a San Giovanni. La conduzione è di Pierpaolo Spollon e Arisa. Di seguito la scaletta completa per l’evento musicale in programma dalle ore 15,15 alle ore 00,15:

Cantanti: l’ordine d’uscita

  • PAOLO BELLI
    ROB
    SANTAMAREA
    FRANCAMENTE
    CASADILEGO
    1MNEXT proclamazione vincitore
    PRIMOGENITO
    BIRTHH
    NICO AREZZO
    SISSI
    ROSHELLE
    DUTCH NAZARI
    SILVIA SALEMI
    OKGIORGIO
    SENZA CRI
    LEA GAVINO
    EMMA NOLDE
    MINISTRI
    ANGELICA BOVE
    EDDIE BROCK

Streaming e tv

Abbiamo visto la scaletta (ordine d’uscita) del Concerto del Primo Maggio 2026 (Concertone), ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Per chi non potrà essere a San Giovanni, sono diverse le modalità per seguire il Concertone. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3 (dalle ore 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei Telegiornali).

L’intero concerto sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand. Verranno estratte delle clip in diretta dell’intero concerto oltre alle clip delle interviste ai cantanti visibili integralmente sul canale tv di Rai Radio 2 su RaiPlay. A Rai Italia il compito di proporre l’intero concerto nel mondo. Le note del palco del Primo Maggio arriveranno nei cinque continenti seguendo un palinsesto ad hoc che seguirà i diversi fusi orari.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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