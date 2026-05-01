Concerto primo maggio 2026: come arrivare a Piazza San Giovanni a Roma

Come arrivare a Piazza San Giovanni in Laterano (Roma) per assistere al Concerto del primo maggio 2026? Come ogni anno, il Concertone torna nuovamente in piazza e propone una scaletta ricchissima, tra cantanti e ospiti anche internazionali. Di seguito vi spieghiamo come raggiungere la location del concertone che si svolge, come da tradizione, in occasione della festa dei lavoratori.

In vista del concerto del primo maggio 2026, Atac ha modificato alcune linee bus e ha previsto la chiusura di alcune stazioni metropolitane. Le strade chiuse al traffico per l’occasione sono le seguenti: dalle prime ore di venerdì sarà vietato circolare nell’area compresa tra via Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto.

Nello specifico chiuderanno al traffico piazza di Porta San Giovanni, in piazza San Giovanni in Laterano (nel tratto tra l’obelisco e piazza di Porta San Giovanni), in via Emanuele Filiberto (tra via Fontana e piazza di Porta San Giovanni), in viale Carlo Felice (precisamente tra via Sclopis e piazza di Porta San Giovanni), in via Ludovico di Savoia e via Biancamano (tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto). Circolazione consentita invece sulle direttrici Amba Aradam-San Giovanni in Laterano-Merulana; Nola-Santa Croce in Gerusalemme e Magna Grecia-Appio-Appia-La Spezia.

Subiranno delle deviazioni le linee del trasporto pubblico 3, 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590 e 792. Nella notte tra venerdì e sabato, toccherà ai notturni nMA, n3d, n3s e nMC per consentire gli interventi di Ama dopo il concerto.

Come arrivare quindi in Piazza San Giovanni a Roma per il concerto del primo maggio 2026? L’ideale è prendere la metro A e scendere a Manzoni, una fermata prima di Piazza San Giovanni, dopodiché raggiungere il concerto a piedi, poiché poco distante. L’altra alternativa, per chi parte da Anagnina, è scendere a Re di Roma e raggiungere la piazza a piedi. Per ulteriori informazioni potete controllare gli aggiornamenti in tempo reale di Atac.

Streaming e tv

Abbiamo visto come arrivare in Piazza San Giovanni per il Concerto del Primo Maggio 2026 (Concertone), ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Per chi non potrà essere in piazza San Giovanni in Laterano, sono diverse le modalità per seguire il Concertone. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3 (dalle ore 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei Telegiornali). L’intero concerto sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand. Verranno estratte delle clip in diretta dell’intero concerto oltre alle clip delle interviste ai cantanti visibili integralmente sul canale tv di Rai Radio 2 su RaiPlay. A Rai Italia il compito di proporre l’intero concerto da Piazza San Giovanni nel mondo, dividendolo in due tranches. Le note del palco del Primo Maggio arriveranno nei cinque continenti seguendo un palinsesto ad hoc che seguirà i diversi fusi orari.