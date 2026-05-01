A che ora inizia il Concerto primo maggio 2026: l’orario d’inizio su Rai 3

A che ora inizia il Concerto del Primo Maggio 2026, in programma oggi in piazza San Giovanni in Laterano a Roma? Lo storico evento musicale, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, inizierà oggi – 1 maggio 2026 – alle ore 15. Si tratta della 36esima edizione dell’evento musicale, quest’anno condotto da Pierpaolo Spollon, Arisa e BigMama.

Durata

Ma quanto dura (durata) il Concerto del primo maggio 2026 a Roma? Come detto, l’evento musicale si terrà dalle ore 15 alle ore 00. La durata complessiva sarà quindi di circa 9 ore.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia il Concerto del Primo Maggio 2026 (Concertone), ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Per chi non potrà essere a Roma sono diverse le modalità per seguire il Concertone. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3 (dalle ore 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei Telegiornali). L’intero concerto sarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand. Verranno estratte delle clip in diretta dell’intero concerto oltre alle clip delle interviste ai cantanti visibili integralmente sul canale tv di Rai Radio 2 (202 del digitale terrestre) su RaiPlay. A Rai Italia il compito di proporre l’intero concerto nel mondo. Le note del palco del Primo Maggio arriveranno nei cinque continenti seguendo un palinsesto ad hoc che seguirà i diversi fusi orari.

Sarà un Primo Maggio da ascoltare e guardare anche su Rai Radio 2, voce ufficiale del Concertone (disponibile anche in video sul canale 202 del Digitale Terrestre e tivùsat). Il Concertone anche quest’anno sarà reso pienamente accessibile da Rai Pubblica Utilità.