Concerto primo maggio 2026 Roma: strade chiuse, metro e linee bus deviate. Tutte le info

Quali sono le strade chiuse (e le linee bus deviate) per il Concerto del Primo Maggio 2026 in Piazza San Giovanni, a Roma? In vista del concertone, Atac ha modificato alcune linee bus e ha previsto la chiusura di alcune stazioni metropolitane. Le strade chiuse al traffico per l’occasione sono le seguenti: dalle prime ore di venerdì sarà vietato circolare nell’area compresa tra via Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto.

Nello specifico chiuderanno al traffico piazza di Porta San Giovanni, in piazza San Giovanni in Laterano (nel tratto tra l’obelisco e piazza di Porta San Giovanni), in via Emanuele Filiberto (tra via Fontana e piazza di Porta San Giovanni), in viale Carlo Felice (precisamente tra via Sclopis e piazza di Porta San Giovanni), in via Ludovico di Savoia e via Biancamano (tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto). Circolazione consentita invece sulle direttrici Amba Aradam-San Giovanni in Laterano-Merulana; Nola-Santa Croce in Gerusalemme e Magna Grecia-Appio-Appia-La Spezia.

Subiranno delle deviazioni le linee del trasporto pubblico 3, 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590 e 792. Nella notte tra venerdì e sabato, toccherà ai notturni nMA, n3d, n3s e nMC per consentire gli interventi di Ama dopo il concerto.

Come arrivare

Come arrivare quindi in Piazza San Giovanni a Roma per il concerto del primo maggio 2026? L’ideale è prendere la metro A e scendere a Manzoni, una fermata prima di Piazza San Giovanni, dopodiché raggiungere il concerto a piedi, poiché poco distante. L’altra alternativa, per chi parte da Anagnina, è scendere a Re di Roma e raggiungere la piazza a piedi. Per ulteriori informazioni potete controllare gli aggiornamenti in tempo reale di Atac.