Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:04
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Il diavolo veste Prada: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Redazione TPI

Il diavolo veste Prada: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, venerdì 1 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Il diavolo veste Prada, film del 2006 diretto da David Frankel, il cui soggetto è tratto dall’omonimo romanzo di Lauren Weisberger. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Andy Sachs è una ragazza neolaureata in cerca di lavoro, appena arrivata a New York. Vorrebbe fare la giornalista e il talento non le manca: così decide di presentarsi ad un colloquio per l’ambito ruolo di seconda assistente di Miranda Priestly, l’influente e tirannica direttrice della rivista di moda Runway. Andy però non ha la minima inclinazione per la moda, né nasconde tutta la sua ignoranza in merito: Miranda la liquida in fretta, ma poi ci ripensa dopo che Andy le dice di essere molto sveglia e determinata. L’obiettivo di Andy è fare esperienza per il curriculum, in modo da poter intraprendere in futuro una carriera da giornalista. Emily, la prima assistente di Miranda, che tra l’altro non perde l’occasione di deriderla, le illustra i suoi compiti: rispondere al telefono e svolgere le commissioni. Il primo giorno Andrea subisce un’umiliazione da Miranda di fronte a tutti: la direttrice le fa notare di non avere alcuna percezione del luogo in cui si trova, demolendo le sue convinzioni riguardo all’impatto del mondo della moda sulle sue discutibili scelte di vestiti. Quella stessa sera la ragazza si sfoga con il fidanzato Nate, un aiuto cuoco, e ribadisce la sua intenzione di resistere per un anno. Nelle settimane seguenti Andy continua a svolgere le commissioni, soprattutto quelle personali di Miranda, sottoponendosi alle sue angherie.

Il diavolo veste Prada: il cast

Abbiamo visto la trama de Il diavolo veste Prada, ma qual è il cast completo del film in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Meryl Streep: Miranda Priestly
  • Anne Hathaway: Andrea “Andy” Sachs
  • Emily Blunt: Emily Charlton
  • Stanley Tucci: Nigel
  • Adrian Grenier: Nate
  • Simon Baker: Christian Thompson
  • Tracie Thoms: Lily
  • Rich Sommer: Doug
  • Daniel Sunjata: James Holt
  • David Marshall Grant: Richard Sachs
  • Tibor Feldman: Irv Ravitz
  • Jimena Hoyos Seigner: Lucia
  • Rebecca Mader: Jocelyn
  • Stéphanie Szostak: Jacqueline Follet
  • Gisele Bündchen: Serena
  • Heidi Klum: Se stessa
  • Valentino Garavani: Se stesso

Streaming e tv

Dove vedere Il diavolo veste Prada in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 1 maggio 2026 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
TV / Someone Like You – L’eco del cuore: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 1 maggio 2026
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 1 maggio 2026
Ti potrebbe interessare
TV / Someone Like You – L’eco del cuore: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 1
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 1 maggio 2026
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 1 maggio 2026
TV / Spider-Man: No Way Home: tutto sul film in onda su Italia 1
TV / Perché Dalla strada al palco Special 2026 non va in onda questa sera: il motivo
TV / Perché il Grande Fratello Vip 2026 oggi non va in onda: il motivo
TV / Quanto dura il Concerto primo maggio 2026: la durata dell’evento, quando finisce
TV / Concerto primo maggio 2026: i cantanti che si esibiranno al Concertone
TV / Concerto primo maggio 2026: la scaletta (ordine d’uscita) del Concertone
TV / Concerto primo maggio 2026 streaming e diretta tv: dove vedere il Concertone
Ricerca