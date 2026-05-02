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TV

Dalla strada al palco Special 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Immagine di copertina
AGF
di Redazione TPI

Dalla strada al palco Special 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Questa sera, sabato 2 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Dalla strada al palco Special, la nuova edizione dello show che quest’anno vede tante novità. A cominciare dal fatto che non ci sarà una vera e propria conduzione, ma una giuria d’eccezione formata da Bianca Guaccero, Carlo Conti (ideatore del format), Mara Venier e Nino Frassica. Dove vedere Dalla strada al palco Special in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il talent, come detto, va in onda il venerdì sera (o il sabato) alle ore 21,30 su Rai 1. Il programma si rinnova con una formula inedita che mette al centro il racconto e le esibizioni degli artisti, dando vita a un people show corale.

Dalla strada al palco Special streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Dalla strada al palco Special 2026 su Rai 1? In tutto sei puntate, in onda su Rai 1 dal 10 aprile 2026 in prima serata. Ecco la programmazione completa.

  • Prima puntata: 10 aprile 2026 TRASMESSA
  • Seconda puntata: 17 aprile 2026 TRASMESSA
  • Terza puntata: 24 aprile 2026 TRASMESSA
  • Quarta puntata: 2 maggio 2026 OGGI
  • Quinta puntata: 8 maggio 2026
  • Sesta puntata: 15 maggio 2026
Redazione TPI
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