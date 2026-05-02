Ascolti tv venerdì 1 maggio: Someone like you, Il diavolo veste Prada, Concertone
Ascolti tv venerdì 1 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 1 maggio2026? Su Rai 1 è andato in onda Someone like you – L’eco del cuore. Su Rai 3 il concertone del primo maggio. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Il diavolo veste Prada. Su Italia 1 Spider-Man: no way home. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 1 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv venerdì 1 maggio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.