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Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della settima puntata

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AGF
di Antonio Scali
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Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della settima puntata, 2 maggio

Questa sera, sabato 2 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la settima puntata del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni, concorrenti, squadre, allievi, giudici e ospiti

La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Sono 17 i concorrenti di questa edizione di Amici 2026 il Serale. Si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena). Come nelle edizioni precedenti, i 17 allievi sono suddivisi in tre squadre guidate a coppie dai professori (un docente di canto e uno di ballo per ogni squadra). Le tre squadre sono: Rudy Zerbi – Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini – Veronica Peparini e Anna Pettinelli – Emanuel Lo.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi guideranno Elena, Emiliano, Riccardo, Nicola, Plasma, Antonio e Caterina. Emanuel Lo e Anna Pettinelli saranno i professori di Gard, Opi, Valentina, Kiara e Alessio. Infine, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini avranno il compito di seguire Alex, Simone, Michele, Angie e Lorenzo. Chi sono i giudici del Serale di Amici 2026? Grandi novità al tavolo della giuria. I giudici sono infatti Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, con Alessandro Cattelan in un ruolo inedito.

In questa puntata ospiti Marco Bocci e Giulia Michelini, e le cantanti Gaia e Sarah Toscano. Per il consueto spazio riservato al monologo-comico torna Carlo Amleto. La nuova sfida a squadre – come riporta Amici News – vede nella prima manche il team Zerbi-Celentano vincere contro il duo Pettinelli-Lo. Di conseguenza, a rischio eliminazione va il cantante Gard. Nella seconda manche la squadra vincente ha deciso di affrontare il team Cuccarini-Peparini ed ha portato a casa un secondo successo. Al ballottaggio è quindi finito Lorenzo. Nella terza e ultima manche i Zerbi-Celentano hanno sfidato ancora una volta la formazione Cuccarini-Peparini, ma stavolta hanno avuto la peggio. A rischio eliminazione Riccardo. A questo punto il ballottaggio finale per decretare la doppia eliminazione della puntata è una sfida tra i tre cantanti: Gard (Pettinelli-Lo), Lorenzo (Cuccarini-Peparini) e Riccardo (Zerbi-Celentano). Il verdetto direttamente nella casetta, al termine della registrazione, dove sono rientrati gli allievi.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2026, il serale in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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