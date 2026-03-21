Amici 2026, il serale: allievi, squadre, giudici, giuria, cantanti, ballerini, concorrenti, professori, classe, durata, orario, a che ora inizia, quando finisce, cast, quante puntate e streaming

Inizia sabato 21 marzo 2026 il Serale di Amici di Maria De Filippi. L’ormai storico talent show giunto alla 25esima edizione. Dopo le selezioni delle scorse settimane, è ormai al completo la classe con i ballerini e i cantanti di quest’anno, che si daranno battaglia a suon di sfide per decretare il vincitore di quest’anno. Tante novità anche tra i giudici. In tutto sono 17 i concorrenti nel cast di Amici 2026. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Allievi, concorrenti, cast, squadre, ballerini, cantanti

Sono 17 i concorrenti di questa edizione di Amici 2026 il Serale. Si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena). Come nelle edizioni precedenti, i 17 allievi sono suddivisi in tre squadre guidate a coppie dai professori (un docente di canto e uno di ballo per ogni squadra). Le tre squadre sono: Rudy Zerbi – Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini – Veronica Peparini e Anna Pettinelli – Emanuel Lo.

Il Serale vedrà i diciassette allievi suddivisi in tre squadre. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi guideranno Elena, Emiliano, Riccardo, Nicola, Plasma, Antonio e Caterina. Emanuel Lo e Anna Pettinelli saranno i professori di Gard, Opi, Valentina, Kiara e Alessio. Infine, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini avranno il compito di seguire Alex, Simone, Michele, Angie e Lorenzo.

La scorsa edizione di Amici ha visto il trionfo del ballerino Daniele, allievo della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Secondo classificato il cantante Trigno. Semifinalista Nicolò Filippucci, vincitore con la canzone Laguna della sezione delle Nuove Proposte della recente 76esima edizione del Festival di Sanremo. Nel corso delle varie puntate del serale ci saranno diversi ospiti, come grandi cantanti o comici.

Giudici e giuria

Chi sono i giudici del Serale di Amici 2026? Grandi novità al tavolo della giuria. I giudici sono infatti Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, con Alessandro Cattelan in un ruolo inedito. I nomi sono stati preannunciati sui social di Amici con alcuni indizi per invogliare i fan a individuare i loro profili. Qualche giorno fa Gigi D’Alessio si è esibito al Palazzo dello Sport per il primo dei due appuntamenti romani della tournée. Durante la serata, Maria De Filippi ha fatto il suo ingresso sul palco consegnando simbolicamente una felpa del talent-show al cantautore: “Vedo che state bene, non voglio rubare tempo, sono venuta per portarti una cosa. Gigi sarà un giudice del serale di Amici”. L’artista ha commentato: “Maria mi ha voluto fare questa sorpresa”. Per chi non la conoscesse, Elena D’Amario è una straordinaria ballerina e coreografa che ha fatto parte a lungo della prestigiosa Parsons Dance Company, dopo essere stata notata da David Parsons proprio durante la partecipazione alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Se Malgioglio è già di casa ad Amici, Cattelan e D’Alessio porteranno senz’altro la loro competenza e tutta la loro ironia. Per Amadeus si tratta di una riconferma nel ruolo di giudice dopo il successo dello scorso anno.

Come funziona

Ma come funziona il Serale di Amici 2026? Anche quest’anno, la gara sarà caratterizzata dalla sfida tra tre squadre, guidate ciascuna da due professori (uno di canto e uno di ballo) che si portano dietro gli allievi scelti e seguiti durante la fase di scuola. Gli accoppiamenti degli insegnanti, e quindi la conseguente formazione delle squadre, sono stati decisi dalla produzione di Amici tenendo conto delle opinioni espresse e delle impostazioni didattiche che sono emerse durante questi mesi. A giudicare la gara del Serale sarà la giuria esterna, quest’anno rinnovata in gran parte. A loro il compito di votare ogni prova e stabilire vincitori e vinti delle varie sfide a squadre.

Amici 2026, il serale: quante puntate

Quante puntate sono previste per Amici 2026, il serale, in onda su Canale 5? In tutto dovrebbero andare in onda nove puntate: la prima sabato 21 marzo 2026; l’ultima (la finale) sabato 16 maggio. Anche quest’anno il serale di Amici 2026 non sarà in diretta, ma registrato nel corso della settimana. La finale invece sarà trasmessa in diretta e si potrà votare grazie al televoto. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: sabato 21 marzo 2026

Seconda puntata: sabato 28 marzo 2026

Terza puntata: sabato 4 aprile 2026

Quarta puntata: sabato 11 aprile 2026

Quinta puntata: sabato 18 aprile 2026

Sesta puntata: sabato 25 aprile 2026

Settima puntata: sabato 2 maggio 2026

Ottava puntata: sabato 9 maggio 2026

Nona puntata (finale): sabato 16 maggio 2026

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Amici 2026, il serale? La messa in onda di ogni serata è prevista dalle ore 21,30 alle ore 00,50. La durata complessiva delle singole serate sarà quindi di circa 3 ore e 20 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2026, il serale in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.