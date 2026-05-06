David di Donatello 2026, vincitori: chi ha vinto i vari premi

Quali sono i vincitori dei David di Donatello 2027 che stasera – mercoledì 6 maggio – ha visto la cerimonia di premiazione su Rai 1? Di seguito l’elenco di chi ha vinto nelle varie categorie in gara.

IN AGGIORNAMENTO…

Candidature

Di seguito le cinquine delle candidature per le varie categorie:

MIGLIOR FILM

Cinque secondi: regia di Paolo VIRZI’

Fuori: regia di Mario MARTONE

La grazia: regia di Paolo SORRENTINO

Le assaggiatrici: regia di Silvio SOLDINI

Le città di pianura: regia di Francesco SOSSAI

MIGLIOR REGIA

Fuori: regia di Mario MARTONE

La città proibita: regia di Gabriele MAINETTI

La grazia: regia di Paolo SORRENTINO

Le assaggiatrici. regia di Silvio SOLDINI

Le città di pianura: regia di Francesco SOSSAI

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA

Breve storia d’amore: regia di Ludovica RAMPOLDI

Gioia mia: regia di Margherita SPAMPINATO

La vita da grandi: regia di Greta SCARANO

Paternal Leave: regia di Alissa JUNG

Tienimi presente: regia di Alberto PALMIERO

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Cinque secondi: Francesco BRUNI – Carlo VIRZÌ – Paolo VIRZÌ

Duse: Letizia RUSSO – Guido SILEI – Pietro MARCELLO

Gioia mia: Margherita SPAMPINATO

La grazia: Paolo SORRENTINO

Le città di pianura: Francesco SOSSAI – Adriano CANDIAGO

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

40 secondi: Vincenzo ALFIERI – Giuseppe G. STASI

Elisa: Leonardo DI COSTANZO – Bruno OLIVIERO – Valia SANTELLA

Fuori: Mario MARTONE – Ippolita DI MAJO

Le assaggiatrici: Doriana LEONDEFF – Silvio SOLDINI – Lucio RICCA – Cristina COMENCINI – Giulia CALENDA – Ilaria MACCHIA

Primavera: Ludovica RAMPOLDI

MIGLIOR PRODUTTORE

Duse: Carlo con RAI CINEMA, in collaborazione con PIPERFILM, Alexandra HENOCHSBERG, Pierre-François PIET per AD VITAM FILMS

Gioia mia: in collaborazione con Paolo BUTINI, Ivan CASO, Filippo BARRACCO

Le assaggiatrici: Lionello in collaborazione con Joseph ROUSCHOP per TARANTULA (Belgio), Katrin RENZ e Stefan JÄGER per TELLFILM (Svizzera)

Le città di pianura: con RAI CINEMA, in collaborazione con Philipp KREUZER per MAZE PICTURES, Cecilia TRAUTVETTER

Un film fatto per bene: in collaborazione con Beatrice BULGARI per EOLO FILM PRODUCTIONS

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA