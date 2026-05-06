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David di Donatello 2026, candidature (nomination): tutti i candidati per i premi

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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David di Donatello 2026, candidature (nomination): tutti i candidati per i premi

Quali sono le candidature (nomination) per i David di Donatello 2026, in programma stasera – mercoledì 6 maggio – alle ore 21.30 su Rai 1? Di seguito tutti i candidati per le varie categorie:

MIGLIOR FILM

Cinque secondi: regia di Paolo VIRZI’
Fuori: regia di Mario MARTONE
La grazia: regia di Paolo SORRENTINO
Le assaggiatrici: regia di Silvio SOLDINI
Le città di pianura: regia di Francesco SOSSAI

MIGLIOR REGIA

Fuori: regia di Mario MARTONE
La città proibita: regia di Gabriele MAINETTI
La grazia: regia di Paolo SORRENTINO
Le assaggiatrici. regia di Silvio SOLDINI
Le città di pianura: regia di Francesco SOSSAI

MIGLIOR ESORDIO ALLA REGIA

Breve storia d’amore: regia di Ludovica RAMPOLDI
Gioia mia: regia di Margherita SPAMPINATO
La vita da grandi: regia di Greta SCARANO
Paternal Leave: regia di Alissa JUNG
Tienimi presente: regia di Alberto PALMIERO

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Cinque secondi: Francesco BRUNI – Carlo VIRZÌ – Paolo VIRZÌ
Duse: Letizia RUSSO – Guido SILEI – Pietro MARCELLO
Gioia mia: Margherita SPAMPINATO
La grazia: Paolo SORRENTINO
Le città di pianura: Francesco SOSSAI – Adriano CANDIAGO

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

40 secondi: Vincenzo ALFIERI – Giuseppe G. STASI
Elisa: Leonardo DI COSTANZO – Bruno OLIVIERO – Valia SANTELLA
Fuori: Mario MARTONE – Ippolita DI MAJO
Le assaggiatrici: Doriana LEONDEFF – Silvio SOLDINI – Lucio RICCA – Cristina COMENCINI – Giulia CALENDA – Ilaria MACCHIA
Primavera: Ludovica RAMPOLDI

MIGLIOR PRODUTTORE

Duse: Carlo con RAI CINEMA, in collaborazione con PIPERFILM, Alexandra HENOCHSBERG, Pierre-François PIET per AD VITAM FILMS
Gioia mia: in collaborazione con Paolo BUTINI, Ivan CASO, Filippo BARRACCO
Le assaggiatrici: Lionello in collaborazione con Joseph ROUSCHOP per TARANTULA (Belgio), Katrin RENZ e Stefan JÄGER per TELLFILM (Svizzera)
Le città di pianura: con RAI CINEMA, in collaborazione con Philipp KREUZER per MAZE PICTURES, Cecilia TRAUTVETTER
Un film fatto per bene: in collaborazione con Beatrice BULGARI per EOLO FILM PRODUCTIONS

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Duse: Valeria BRUNI TEDESCHI
Elisa: Barbara RONCHI
Fuori: Valeria GOLINO
Gioia mia: Aurora QUATTROCCHI
La grazia: Anna FERZETTI
Primavera: Tecla INSOLIA

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Cinque secondi: Valerio MASTANDREA
Il Nibbio: Claudio SANTAMARIA
La grazia: Toni SERVILLO
Le città di pianura: Pierpaolo CAPOVILLA
Le città di pianura: Sergio ROMANO

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Breve storia d’amore: Valeria GOLINO
Cinque secondi: Valeria BRUNI TEDESCHI
Diva Futura: Barbara RONCHI
Fuori: Matilda DE ANGELIS
La grazia: Milvia MARIGLIANO
Tre ciotole: Silvia D’AMICO

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

40 secondi: Francesco GHEGHI
Ammazzare stanca – Autobiografia di un assassino: Vinicio MARCHIONI
Duse: Fausto RUSSO ALESI
Le città di pianura: Roberto CITRAN
Le città di pianura: Andrea PENNACCHI
Nonostante: Lino MUSELLA

MIGLIOR CASTING

40 secondi: Marco Matteo DONAT-CATTIN – Federica BAGLIONI
Gioia mia: Margherita SPAMPINATO – Giulia TARQUINI
La grazia: Anna Maria SAMBUCCO – Massimo APPOLLONI
Le assaggiatrici: Laura MUCCINO – Liza STUTZKY
Le città di pianura: Adriano CANDIAGO

MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Duse: Marco GRAZIAPLENA
La città proibita: Paolo CARNERA
La grazia: Daria D’ANTONIO
Le assaggiatrici: Renato BERTA L
Le città di pianura: Massimiliano KUVEILLER

MIGLIOR COMPOSITORE

La città proibita: Franco AMURRI
Le assaggiatrici: Mauro PAGANI
Le città di pianura: KRANO
Primavera: Fabio Massimo CAPOGROSSO
Queer: Trent REZNOR & Atticus ROSS

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

Arrivederci tristezza – Arrivederci Tristezza: Musica testi e interpretazione di BRUNORI SAS
Buen Camino – La prostata enflamada: Musica e testi di Luca MEDICI, Antonio IAMMARINO Interpretata da Checco ZALONE
Follemente – Follemente: Musica e testi di Claudia LAGONA Interpretata da LEVANTE
Le città di pianura – Ti: Musica e testi di Marco SPIGARIOL (in arte KRANO) Interpretata da KRANO
Queer – Vaster than Empires: Musica di Trent REZNOR & Atticus ROSS Testi di Trent REZNOR, William BURROUGHS, Atticus ROSS Interpretata da Caetano VELOSO, Trent REZNOR, Atticus ROSS

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Duse: Scenografia di Gaspare DE PASCALI
La città proibita: Scenografia di Andrea CASTORINA; Arredamento di Marco MARTUCCI
La grazia: Scenografia di Ludovica FERRARIO; Arredamento di Laura CASALINI
Le assaggiatrici: Scenografia di Paola BIZZARRI – Igor GABRIEL
Le città di pianura: Scenografia di Paula MEUTHEN; Arredamento di Emilia BONSEMBIANTE

MIGLIORI COSTUMI

Duse: Ursula PATZAK
La città proibita: Susanna MASTROIANNI
La grazia: Carlo POGGIOLI
Le assaggiatrici: Marina ROBERTI
Primavera: Maria Rita BARBERA – Gaia CALDERONE

MIGLIOR TRUCCO

Duse: Maurizio FAZZINI
La grazia: Paola GATTABRUSI
Le assaggiatrici: Esmé SCIARONI
Primavera: Vincenzo MASTRANTONIO prostetico | special make-up Adele DI TRANI, Emanuele DE LUCA
Queer: Fernanda PEREZ prostetico | special make-up Jason HAMER

MIGLIOR ACCONCIATURA

Fuori: Marco PERNA
Il maestro: Teresa DI SERIO
Le assaggiatrici: Samankta MURA
Primavera: Marta IACOPONI
Queer: Massimo GATTABRUSI

MIGLIOR MONTAGGIO

40 secondi: Vincenzo ALFIERI
Fuori: Jacopo QUADRI
Il maestro: Giogiò FRANCHINI
La città proibita: Francesco DI STEFANO
La grazia: Cristiano TRAVAGLIOLI
Le città di pianura: Paolo COTTIGNOLA

MIGLIOR SUONO

Fuori: Presa diretta: Maricetta LOMBARDO Montaggio del suono: Silvia MORAES Creazione suoni Piergiorgio: DE LUCA Mix Giancarlo RUTIGLIANO
La città proibita: Presa diretta: Angelo BONANNI Montaggio del suono: Giulio PREVI Creazione suoni: Mirko PERRI Mix Michele MAZZUCCO
Le assaggiatrici: Presa diretta: Antoine VANDENDRIESSCHE Montaggio del suono: Daniela BASSANI Creazione suoni: Stefano GROSSO Mix: Giancarlo RUTIGLIANO
Le città di pianura: Presa diretta: Marco ZAMBRANO Montaggio del suono: Francesco MAURO Creazione suoni: Sebastian Pablo POLONI Mix: Francesco TUMMINELLO
Primavera: Presa diretta: Gianluca SCARLATA Montaggio del suono: Davide FAVARGIOTTI Creazione suoni: Daniele QUADROLI Mix Nadia PAONE

MIGLIORI EFFETTI VISIVI – VFX

Itaca – Il ritorno: Supervisore: Gaia BUSSOLATI Producer: Enrico BERNOCCHI
La città proibita: Supervisore: Stefano LEONI
La grazia: Supervisore: Rodolfo MIGLIARI Producer: Lena DI GENNARO
La valle dei sorrisi: Supervisore: Giuseppe SQUILLACI Producer: Daniele MISCHIANTI
Queer: Supervisore: Marco FIORANI PARENZI Producer: Virginia CEFALY

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Astronauta: regia di Giorgio GIAMPA’
Ciao, Varsavia: regia di Diletta DI NICOLANTONIO
Everyday in Gaza: regia di Omara RAMMAL
Festa in famiglia: regia di Nadir TAJI
Tempi supplementari: regia di Matteo Meme

MIGLIOR FILM DOCUMENTARIO, PREMIO DAVID CECILIA MANGINI

Bobò: regia di Pippo DELBONO
Ferdinando Scianna – Il fotografo dell’ombra: regia di Roberto ANDÒ
Roberto Rossellini – più di una vita: regia di Ilaria DE LAURENTIIS – Andrea Paolo MASSARA – Raffaele BRUNETTI
Sotto le nuvole: regia di Gianfranco ROSI
Toni, mio padre: regia di Anna NEGRI

DAVID GIOVANI

40 secondi: regia di Vincenzo ALFIERI
La grazia: regia di Paolo SORRENTINO
Le assaggiatrici: regia di Silvio SOLDINI
Le città di pianura: regia di Francesco SOSSAI
Per te: regia di Alessandro ARONADIO

Streaming e tv

Dove vedere i David di Donatello 2026 in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera – mercoledì 6 maggio 2026 – alle ore 21.30 su Rai 1, e quest’anno anche in 4K. Non solo tv. La serata sarà trasmessa in diretta anche su Rai Radio 2 – con la conduzione di Carolina Di Domenico. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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